Перерегистрация автомобиля не поможет: нардеп прокомментировал новую хитрость "уклонистов"

Норма о лишении права управлять автомобилем, скорее всего, останется в финальной версии законопроекта

Многих украинцев насторожил новый законопроект о мобилизации и его нормы о лишении права управлять транспортными средствами. Из-за этого они начали в срочном порядке перерегистрировать автомобили, однако в этом смысла мало.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире канала "Киев 24".

По его словам, многие граждане попутали право на владение автомобилем и право на управление и начали переписывать своим машины на жен.

"Эта норма касается исключительно права на управление транспортным средством", — отметил он и добавил, что в таких условиях делать перерегистрацию будет бесполезно.

Нардеп добавил, что эта норма остается в проекте закона, но сейчас обсуждается порядок выполнения этой нормы. Он не исключил, что ее будет перенесено в КУоАП

Как сообщалось ранее, в тексте нового законопроекта есть ряд санкционных мер против лиц, уклоняющихся от мобилизации, среди которых и норма о запрете на управление транспортным средством. При этом журналисты обнаружили, что после оглашения этих планов, количество перерегистраций автомобилей в Украине выросло более, чем в два раза.