Названы украинские города, которые больше всех потратили на оборону: разрыв между Киевом и Львовом впечатляет

Общая сумма расходов составила почти 20 миллиардов

В 2023 году областные центры и столица Украины потратили на оборону 19,5 млрд грн. При этом доля столицы составляет 45,6% от общих затрат.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины. Там проанализировали данные по бюджетным расходам областных центров и города Киева на Силы обороны. Результаты анализа представлены в виде рейтинга.

Отмечается, что первую строчку рейтинга занял Киев (городской голова — Виталий Кличко), который в прошлом году направил в поддержку Сил обороны около 9 миллиардов гривен. В КИУ подчеркнули, что это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.

На второй строчке рейтинга – Днепр (городской голова Борис Филатов), который потратил на помощь войску 1,6 миллиарда гривен. Также в первую пятерку рейтинга вошли Хмельницкий (1,5 млрд грн, Александр Симчишин), Житомир (1,3 млрд, Сергей Сухомлин) и Одесса (1,1 млрд, Геннадий Труханов).

По данным КИУ, вклад Днепра, занявшего вторую строчку рейтинга, — 8,3%. Доля Хмельницкого – 7,7%, Житомира – 6,9%, Одессы – 5,9%.

В Комитете избирателей Украины отметили, что в феврале 2024 года разослали запросы на информацию об общем размере расходов из местных бюджетов на нужды сил обороны всем областным центрам и городу Киеву (кроме тех городов, которые находятся под временной оккупацией). Ответы были получены от 13 городов: Киев, Хмельницкий, Житомир, Одесса, Николаев, Черновцы, Чернигов, Ровно, Запорожье, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород. Информация о других облцентрах взята из открытых источников.

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная Рада голосами 253 нардепов поддержала во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий перенаправление "военного" НДФЛ из местных в государственный бюджет.