Ворог дізнається про нову зброю вже після ударів ЗСУ: генерал оцінив ситуацію на усіх фронтах

Попри низку проблем, імпульси щодо підтримки України озброєннями та грошима йдуть

На тлі нового річного пакета допомоги Україні, обговорення якого тривало в США майже пів року, свої дії з підтримки нашої країни у боротьбі з російською агресією активізувала Європа. Про нові шляхи збільшення постачання озброєнь та боєприпасів для ЗСУ говорили в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

Ситуацію на дипломатичних та військових фронтах проаналізував для "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006—2010 рр.) Ігор Романенко.

Європейське пожвавлення

На думку військового експерта, нещодавня зустріч у Берліні важлива тим, що держави, які в ній взяли участь, мають потужний потенціал і є стратегічними партнерами України. А посилення допомоги від них особливо потрібне в умовах паузи в передачі американської підтримки.

"На зустрічі розглянули низку питань. Перше – обговорення нових, прийнятних форм допомоги Україні з боку як цих держав, так і в цілому ЄС. Друге – подолання суперечностей у виділенні цієї допомоги. Безумовно, обговорювали пропозицію Макрона про введення, у разі потреби, військ окремих країн — членів НАТО в Україну, гадаю, порушувалося й питання нових відмовок Шольца в ракурсі його небажання передавати нам ракети Taurus. Можливо, намагалися розв'язати проблему блокування польськими фермерами українського кордону та експорту загалом. Плюс – намагалися розширити ініціативу про те, що озброєння і боєприпаси потрібно закуповувати не лише в ЄС, а й поза цим об’єднанням, аби прискорити процес", – зазначає генерал.

Він упевнений, що результати зустрічі точно будуть позитивними для України. І далеко не все озвучено за її підсумками.

"І хоч питання щодо Taurus так і не вирішене, а конкретики щодо введення натовських військ у нашу країну немає, ми, гадаю, незабаром відчуємо позитивні зміни. Нагадаю, що Британія виступила з пропозицією, щоб Німеччина передала їй свої Taurus, а вона тоді зможе більше своїх ракет Storm Shadow направити для ЗСУ. Обговорювали і варіант передати Україні Taurus без певних пристроїв, які роблять їх точними (на думку канцлера, є ризик, що росіяни можуть дістатися до цих технологій). Тобто тут — було б бажання", — вважає експерт.

На його думку, якби Шольц хотів передати нам ці ракети, знайшли б різні шляхи подолання тих чи інших перешкод (зокрема й технічних), які він періодично озвучує. Але поки що канцлер явно не хоче цього робити.

"Він навіть домігся переголосування в парламенті, який раніше закликав передати Україні німецькі далекобійні ракети, а пізніше змінив це рішення. При цьому слід зазначити, що Німеччина у військовому сенсі допомагає Україні більше, ніж Франція, — підкреслює Ігор Романенко. — На що цілком логічно Шольц вказав Макрону, який звинувачує німців у боягузтві через небажання передавати Україні Taurus".

Генерал акцентує: попри низку проблем, імпульси щодо підтримки України озброєннями та грошима надходять. І це добре. Важливо тепер, вважає він, нашому керівництву щільніше працювати з тими ж Францією, Німеччиною, Польщею, щоб те, що обіцяно офіційно та неофіційно, стало швидше втілюватись у життя. Щоб до позитивних ініціатив приєднувалися інші країни ЄС, а також Британія. Зокрема, в ракурсі спільного виробництва озброєнь та боєприпасів.

"Ми домагалися цього 30 років, але нам відмовляли, пояснюючи, що Україна не входить до НАТО, а тому не може долучатися до військово-технічної співпраці з державами блоку. Наразі це табу знято. Як і багато інших. Важливо долати перешкоди, що заважають прискореному постачанню в Україну необхідних нам озброєнь та боєприпасів у якомога більшому асортименті. За зволікання з цим ми щодня платимо життями своїх військових та цивільних", – наголошує Ігор Романенко.

Він не виключає, що за лаштунками переговорів у Берліні могли залишитися ті моменти, які не варто було виносити на загальний огляд. Наприклад, про підключення інших країн до ініціатив Парижа, Берліна та Варшави.

"Позиція Греції може кардинально змінитися після того, як її прем’єр потрапив під обстріл в Одесі. Та й у принципі приїзди в Україну керівників тих чи інших держав серйозно змінюють їхнє ставлення до того, що відбувається. І допомогу від них ми тоді отримуємо швидше і в значно більшому обсязі, аніж раніше", — акцентує генерал.

Вітаючи втілення в життя ініціативи Чехії з закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС, експерт вважає правильним, що не оголошується, де було здійснено закупівлю.

"Значна частина таких угод повинна залишатися в тіні, – упевнений він. – Щоб не підставляти ті чи інші держави, які не хочуть афішувати свою участь у цьому, а також – не розкривати військовий потенціал України. Його нарощування та застосування [нових видів зброї] має бути несподіваним для агресора. Нехай росіяни дізнаються вже за фактом застосування на тій чи іншій ділянці фронту, а то й поза її межами".

Ігри Китаю та США

Ігор Романенко зауважує, що на дипломатичному фронті у ракурсі миротворчості знову активізувалися китайці. Але, зазначає він, нічого, окрім заморожування конфлікту (що є на користь РФ), Пекін поки що не пропонує.

"Однак КНР періодичною участю в обговоренні мирного кейсу підіймає свою роль і значущість. Без, наголошую, суттєвих пропозицій", — пояснює генерал.

Щодо США, то до кінця березня або у квітні буде ухвалено довгоочікуваний законопроєкт про зовнішню допомогу, в якому "зашиті" й десятки мільярдів доларів для України, упевнений експерт.

"Питання — в якому вигляді пройде остаточний варіант. Спікер Палати представників Майк Джонсон, який грає роль трампівської маріонетки, всіляко гальмує цей процес. Але ми будемо радіти будь-якому варіанту, нехай навіть постачання нам озброєнь у кредит. На жаль, у США, де все нібито ґрунтується на демократії, політика під впливом року виборів перейшла у відверте політиканство, і це негативно позначається на боротьбі у світі за ті ідеали, які декларують самі американці, але частково зраджують їхні окремі політики. Не повинні ті чи інші політичні обставини в окремо взятих країнах бути причиною підриву боротьби за свободу, демократію у всьому світі", – наголошує Ігор Романенко.

Ну а поки що США захоплені внутрішньополітичною боротьбою, а Європа ще мало розігнала потужності ВПК для підтримки України, ситуація на військовому фронті – важка, констатує генерал.

"Противник використовує перевагу сил і засобів, зокрема, заздалегідь сформовані резерви. Він трохи просувається на східному та південному напрямках. Але цей наступальний імпульс тактичного рівня вже спадає. Якщо раніше росіяни наступали практично по всій довжині фронту на сході та півдні, то зараз завдяки знищенню колосальної кількості військової техніки та солдатів агресора Силами оборони України на окремих ділянках ситуацію вдалося стабілізувати. Але інтенсивні ворожі атаки все ще продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках", – розповідає Ігор Романенко.

За його словами, у стабілізації на частині фронту відіграло свою роль те, що до нас почало надходити більше боєприпасів. Не настільки, щоб мати хоча б паритет з росіянами. Але ситуація на окремих ділянках для захисників України покращала, резюмує експерт.

"При цьому, – акцентує він, – ми гостро потребуємо збільшення допомоги з боку Європи, розв'язання проблем з пробуксовуванням ухвалення відповідного законопроєкту в США. Нещодавній пакет від американців у 300 млн доларів – це, звісно, добре. Але неймовірно мало. І, звісно, страшно затяглася передача нам винищувачів F-16, причому гальмується все виключно через США".

Генерал прогнозує, що найважчим для нас буде час до травня. До того моменту, вважає він, постачання в Україну озброєнь, техніки та боєприпасів більш-менш стабілізується та посилиться.

"І, сподіваюся, покращиться ситуація з мобілізаційними процесами, що дозволить доукомплектувати бригади, що воюють", — підсумовує Ігор Романенко.