Враг узнает о новом оружии уже после ударов ВСУ: генерал оценил ситуацию на всех фронтах

Несмотря на ряд проблем, импульсы по поддержке Украины вооружениями и деньгами идут

На фоне затянувшегося почти на полгода обсуждения в США нового годового пакета помощи Украине свои действия по поддержке нашей страны в борьбе с российской агрессией активизировала Европа. О новых путях увеличения поставок вооружений и боеприпасов для ВСУ говорили в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Дональд Туск.

Ситуацию на дипломатических и военных фронтах проанализировал для "Телеграфа" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко.

Европейское оживление

По мнению военного эксперта, недавняя встреча в Берлине важна тем, что государства, принявшие в ней участие, имеют мощный потенциал и являются стратегическими партнерами Украины. А усиление помощи от них особенно необходимо в условиях паузы в передаче американской поддержки.

"На встрече рассмотрели ряд вопросов. Первый – обсуждение новых, приемлемых форм помощи Украине со стороны как данных государств, так и в целом ЕС. Второй – преодоление противоречий в выделении этой помощи. Безусловно, обсуждали предложение Макрона о вводе, в случае необходимости, войск отдельных стран — членов НАТО в Украину. Думаю, поднимался и вопрос новых отговорок Шольца в ракурсе его нежелания передавать нам ракеты Taurus. Возможно, пытались решить проблему блокирования польскими фермерами украинской границы и экспорта в целом. Плюс – пытались расширить инициативу о том, что вооружение и боеприпасы нужно закупать не только в ЕС, но и за пределами данного объединения, лишь бы ускорить процесс", – отмечает генерал.

Он уверен, что результаты встречи точно будут позитивными для Украины. И далеко не всё озвучено по ее итогам.

"И хоть вопрос по Taurus так и не решен, а конкретики по вводу натовских войск в нашу страну нет, мы, думаю, вскоре почувствуем позитивные изменения. Напомню, что Британия выступила с предложением, чтобы Германия передала ей свои Taurus, а она тогда сможет больше своих ракет Storm Shadow направить для ВСУ. Обсуждали и вариант передать Украине Taurus без определенных устройств, делающих их точными (по мнению канцлера, есть риск, что россияне могут добраться до данных технологий). То есть тут – было бы желание", – считает эксперт.

По его мнению, если бы Шольц хотел передать нам данные ракеты, нашли бы разные пути преодоления тех или иных препятствий (в том числе технических), которые он периодически озвучивает. Но пока канцлер явно не хочет этого делать.

"Он даже добился переголосования в парламенте, ранее призвавшем передать Украине немецкие дальнобойные ракеты, а позже изменившем данное решение. При этом следует отметить, что Германия в военном смысле помогает Украине больше, чем Франция, – подчеркивает Игорь Романенко. – На что вполне логично Шольц указал Макрону, который обвиняет немцев в трусости из-за нежелания передавать Украине Taurus".

Генерал акцентирует: несмотря на ряд проблем, импульсы по поддержке Украины вооружениями и деньгами идут. И это хорошо. Важно теперь, считает он, нашему руководству плотнее работать с теми же Францией, Германией, Польшей, чтобы обещанное официально и неофициально стало быстрее воплощаться в жизнь. Чтобы к позитивным инициативам подключались другие страны ЕС, а также Британия. В том числе в ракурсе совместного производства вооружений и боеприпасов.

"Мы добивались этого 30 лет, но нам отказывали, поясняя, что Украина не входит в НАТО, а потому не может приобщаться к военно-техническому сотрудничеству с государствами блока. Сейчас это табу снято. Как и многие другие. Важно преодолевать препятствия, мешающие ускоренной поставке в Украину необходимых нам вооружений и боеприпасов в как можно большем ассортименте. За промедление с этим мы каждый день платим жизнями своих военных и гражданских", – подчеркивает Игорь Романенко.

Он не исключает, что за кулисами переговоров в Берлине могли остаться те моменты, которые не стоило выносить на всеобщее обозрение. К примеру, о подключении других стран к инициативам Парижа, Берлина и Варшавы.

"Позиция Греции может кардинально измениться после того, как ее премьер попал под обстрел в Одессе. Да и в принципе приезды в Украину руководителей тех или иных государств серьезно меняют их отношение к происходящему. И помощь от них мы тогда получаем быстрее и в куда большем объеме, чем ранее", – акцентирует генерал.

Приветствуя воплощение в жизнь инициативы Чехии по закупке для Украины боеприпасов за пределами ЕС, эксперт считает правильным, что не оглашается, где были произведены закупки.

"Значительная часть таких сделок должна оставаться в тени, – уверен он. – Чтобы не подставлять те или иные государства, которые не хотят афишировать свое участие в этом, а также – не раскрывать военный потенциал Украины. Его наращивание и применение [новых видов оружия] должно быть неожиданным для агрессора. Пусть россияне узнают уже по факту применения на том или ином участке фронта, а то и за его пределами".

Игры Китая и США

Игорь Романенко обращает внимание, что на дипломатическом фронте в ракурсе миротворчества вновь активизировались китайцы. Но, отмечает он, ничего, кроме замораживания конфликта (что в интересах РФ), Пекин пока не предлагает.

"Однако КНР периодическим участием в обсуждении мирного кейса поднимает свою роль и значимость. Без, подчеркиваю, существенных предложений", – поясняет генерал.

Что касается США, то к концу марта или в апреле будет принят долгожданный законопроект о внешней помощи, в котором "зашиты" и десятки миллиардов долларов для Украины, уверен эксперт.

"Вопрос – в каком виде пройдет окончательный вариант. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, играющий роль трамповской марионетки, всячески тормозит данный процесс. Но мы будем рады любому варианту, пусть даже поставок нам вооружений в кредит. К сожалению, в США, где всё якобы зиждется на демократии, политика под влиянием года выборов перешла в откровенное политиканство. И это негативно сказывается на борьбе в мире за те идеалы, которые декларируют сами американцы, но частично предают их отдельные политики. Не должны те или иные политические обстоятельства в отдельно взятых странах быть причиной подрыва борьбы за свободу, демократию во всем мире", – подчеркивает Игорь Романенко.

Ну а пока США увлечены внутриполитической борьбой, а Европа еще не достаточно разогнала мощности ВПК для поддержки Украины, ситуация на военном фронте – тяжелая, констатирует генерал.

"Противник использует преимущество сил и средств, в том числе заранее сформированные резервы. Он незначительно продвигается на восточном и южном направлениях. Но этот наступательный импульс тактического уровня уже спадает. Если ранее россияне наступали практически по всей длине фронта на востоке и юге, то сейчас за счет уничтожения колоссального количества военной техники и солдат агрессора Силами обороны Украины на отдельных участках обстановку удалось стабилизировать. Но интенсивные вражеские атаки всё еще продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях", – рассказывает Игорь Романенко.

По его словам, в стабилизации на части фронта сыграло свою роль то, что к нам стало поступать больше боеприпасов. Не настолько, чтобы иметь хотя бы паритет с россиянами. Но ситуация на отдельных участках для защитников Украины улучшилась, резюмирует эксперт.

"При этом, – акцентирует он, – мы остро нуждаемся в увеличении помощи со стороны Европы, в решении проблем с пробуксовкой принятия соответствующего законопроекта в США. Недавний пакет от американцев в 300 млн долларов – это, конечно, хорошо. Но неимоверно мало. И, конечно, страшно затянулась передача нам истребителей F-16. Причем тормозится всё исключительно из-за США".

Генерал прогнозирует, что наиболее тяжелым для нас будет время до мая. К тому моменту, считает он, поставки в Украину вооружений, техники и боеприпасов более-менее стабилизируются и усилятся.

"И, надеюсь, улучшится ситуация с мобилизационными процессами, что позволит доукомплектовать воюющие бригады", – заключает Игорь Романенко.