В Одесі все ще перебої зі світлом: які наслідки нічної атаки ворога

Окупанти атакували місто ще до півночі

У ніч на 25 березня росіяни безпілотниками атакували Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, у зв’язку із чим у понеділок не курсуватиме міський електротранспорт.

"Міський електротранспорт сьогодні не працює", — повідомляється в Telegram-каналі "Одеса. Офіційно".

Нагадаємо, росіяни розпочали атаку міста ще до півночі. Частина безпілотників долетіла до міста, пошкодивши енергетичну інфраструктуру. У частині Одеси немає світла, над відновленням електропостачання працюють енергетики.

Як уточнив кореспондент "Телеграфа" в Одесі, світло у місті зникло ще до 12 години ночі. У той момент, коли він відключився в одній частині міста, в іншій частині він блимнув, але не зник.

Крім того, у дитячих садках, в яких станом на 8:00 не буде світла, прийматимуть дітей до чергових груп. Батьків попросили нагодувати дітей удома, бо приготування їжі у закладах неможливе. Садики, де є світло, працюватимуть у звичайному режимі.

Ще до цього, увечері 25 березня прес-служба ДПЕК повідомила, що Одеса змушена повернутися до графіків відключення світла. За її словами, цей вимушений захід знадобився через збільшення електроспоживання. Стабілізаційні відключення застосовуватимуться під час вечірнього пікового годинника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Кривому Розі також вводять графіки відключень світла. З такою ж проблемою зіштовхнуться і жителі Харкова та області.