Знищує окупантів і має два дні народження: 10 фактів про Національну гвардію України:

У вівторок, 26 березня, Україна відзначає День Національної гвардії.

Національна гвардія України от уже протягом 10 років стоїть на варті життя громадян. Бійці НГУ з іншими формуваннями Сил оборони боронять нашу землю від ворога на "найгарячіших" напрямках. З нагоди професійного свята "Телеграф" підготував добірку з 10 цікавих фактів про Нацгвардію України.

1. Має два дні народження

Національна гвардія України (НГУ) не завжди існувала в сучасному вигляді. Її діяльність почалася в листопаді 1991 року, поки в січні 2000 року відомство не було розформовано. Події 2014 року, пов'язані з окупацією Криму та дестабілізацією на сході України, знову актуалізували потребу в потужному силовому формуванні. Того ж року були затверджена символіка Національної гвардії: емблема, прапор і штандарт командувача.

Саме до складу Національної гвардії увійшли перші добровольчі батальйони. 14 березня 2014 року 500 бійців Самооборони Майдану вирушили до навчального центру колишніх Внутрішніх військ МВС. Згодом, 2017 року, цей день було встановлено як День українського добровольця. А Днем Національної гвардії України визначено 26 березня.

2. У складі НГУ — десятки тисяч бійців

За законодавством, граничну кількість військовослужбовців Національної гвардії встановлено на рівні 60 000 осіб. Проте в особливий період ця чисельність може збільшуватися за рахунок призваних осіб.

Тож після широкомасштабного вторгнення до лав Національної гвардії було мобілізовано близько 90 000 військовослужбовців.

3. Наймолодшому Герою — 19 років

За 10 років існування Національної гвардії понад 9000 її військовослужбовців отримали державні нагороди України, а 48 — присвоєно звання Героя України. Серед них генерал-майор Сергій Кульчицький, який став першим гвардійцем і першим генералом, вшанованим цього найвищого звання (посмертно).

Наймолодшим Героєм України став 19-річний солдат-гвардієць Роман Гломба, відомий як "Запорізький месник", котрий встановив бойовий рекорд, збивши з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" сім ворожих літаків та ракету.

Роман надзвичайно простий й навіть дещо сором’язливий військовослужбовець НГУ

3. Гвардія наступу

На початку лютого 2024 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило про масштабний проєкт під назвою "Гвардія наступу". Його мета — сформувати нові штурмові бригади у складі Нацгвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Ці бригади будуть залучені до звільнення окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму.

Станом на кінець березня 2024 року до "Гвардії наступу" надійшло вже 35 тисяч заявок. Близько половини з них — до підрозділів Національної гвардії.

4. Протистояла гібридній російській агресії ще 2014 року

Військовослужбовці НГУ були одними з перших, хто протистояв гібридній російській агресії ще 2014 року. Вони звільнили Харківську обласну державну адміністрацію, вели оборонні бої за Слов'янськ, звільняли інші населені пункти в районі проведення Антитерористичної операції. У 2019-2020 роках гвардійці тримали оборону в районі Світлодарської дуги.

Після початку повномасштабного російського вторгнення бійці Нацгвардії обороняли та звільняли Київську, Чернігівську та Сумську області. Вели бойові дії на сході країни, обороняючи Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут. Національна гвардія брала участь в успішному контрнаступі на Харківщині та деокупації Херсонської області.

5. Знищує ворожих солдатів і техніку

Національна гвардія України повноцінно займається ліквідацією ворога та його техніки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

6. Нацгвардія — це "Азов"

Військовослужбовці Національної гвардії, зокрема легендарний підрозділ "Азов", стали невід'ємним стрижнем оборони Маріуполя та промислової зони "Азовсталь". Гвардійці пліч-о-пліч з іншими силовими підрозділами гарнізону впродовж 86 днів вели героїчний спротив у надзвичайно важких умовах, 82 з яких вони витримали в повному оточенні.

Командир "азовців" Денис Прокопенко (Редіс) був одним з тих, хто керував обороною маріупольського гарнізону, допомагаючи врятувати тисячі мирних жителів. Після звільнення з полону, вшанований високого звання Героя України, він знову став до лав НГУ і продовжує командувати бригадою.

Командир полку ''Азов'' Денис Прокопенко

7. Визнана на міжнародній арені

Українські правоохоронці з Національної гвардії здобули широке міжнародне визнання. Представники НГУ брали участь у багатьох багатонаціональних навчаннях під егідою НАТО та ЄС, таких як "Rapid Trident", "Fearless Guardian", "Joint Endeavour", "Sea Breeze" та інших. Крім того, Національна гвардія України є повноправним членом Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи (FIEP), до якої входять аналогічні правоохоронні формування багатьох європейських країн.

8. Проводить титанічну працю з розмінування України

Сапери Національної гвардії займаються розмінуванням українських територій. Їхніми зусиллями вже очищено 24708 гектарів місцевості, перевірено 898 кілометрів доріг та знешкоджено 36430 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

9. Нову форму презентували на "Євробаченні"

Пісенний конкурс "Євробачення-2017", який проходив у Києві, став знаменною подією не лише для української музичної культури, а й для Національної гвардії. Саме на цьому масштабному заході гвардійці вперше продемонстрували свою нову військову форму.

10. Приєднатися до НГУ можна за допомогою мобільного рекрутингу

Долучитись до лав Національної гвардії дуже просто. Можна подати заявку на сайті НГУ або через сайти з пошуку роботи. Саме для такої мобільності Нацгвардія та портал з пошуку роботи robota.ua підписали меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

Фото: Нацгвардія

Національна гвардія відкрита для фахівців будь-якої спеціалізації. Незалежно від того, чи ви кухар, водій, оператор безпілотних літальних апаратів або патрульний, який забезпечуватиме правопорядок на вулицях, ви можете розраховувати на посаду в лавах НГУ.