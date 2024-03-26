Уничтожает окупантов и имеет два дня рождения: 10 фактов о Национальной гвардии Украины

Во вторник, 26 марта, Украина отмечает День национальной гвардии.

Национальная гвардия Украины вот уже 10 лет стоит на страже жизни граждан. Бойцы НГУ с другими формированиями Сил обороны защищают нашу землю от врага на самых "горячих" направлениях. По случаю профессионального праздника " Телеграф " подготовил подборку по 10 интересным фактам о Нацгвардии Украины.

1. Имеет два дня рождения

Национальная гвардия Украины (НГУ) не всегда существовала в современном виде. Ее деятельность началась в ноябре 1991 года, пока в январе 2000 года ведомство не было расформировано. События 2014, связанные с оккупацией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, снова актуализировали потребность в мощном силовом формировании. В том же году была утверждена символика национальной гвардии: эмблема, флаг и штандарт командующего.

Именно в состав Национальной гвардии вошли первые добровольческие батальоны. 14 марта 2014 500 бойцов Самообороны Майдана отправились в учебный центр бывших Внутренних войск МВД. Впоследствии, 2017, этот день был установлен как День украинского добровольца. А Днем Национальной гвардии Украины намечено 26 марта.

2. В составе НГУ – десятки тысяч бойцов

По законодательству предельное количество военнослужащих Национальной гвардии установлено на уровне 60 000 человек. Однако в особый период эта численность может увеличиваться за счет призванных лиц.

После широкомасштабного вторжения в ряды Национальной гвардии было мобилизовано около 90 000 военнослужащих.

3. Младшему Герою — 19 лет

За 10 лет существования Национальной гвардии более 9000 её военнослужащих получили государственные награды Украины, а 48 присвоено звание Героя Украины. Среди них генерал-майор Сергей Кульчицкий, ставший первым гвардейцем и первым генералом, удостоенным этого наивысшего звания (посмертно).

Самым молодым Героем Украины стал 19-летний солдат-гвардиец Роман Гломба, известный как "Запорожский мститель", установивший боевой рекорд, сбив с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" семь вражеских самолетов и ракету.

Роман очень простой и даже несколько застенчивый военнослужащий НГУ

3. Гвардия наступления

В начале февраля 2024 Министерство внутренних дел Украины объявило о масштабном проекте под названием "Гвардия наступления". Его цель – сформировать новые штурмовые бригады в составе Нацгвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Эти бригады будут вовлечены в освобождение оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

По состоянию на конец марта 2024 года в "Гвардию наступления" поступило уже 35 тысяч заявок. Около половины из них – в подразделения Национальной гвардии.

4. Противостояла гибридной российской агрессии еще в 2014 году

Военнослужащие НГУ были одними из первых, кто противостоял гибридной российской агрессии еще в 2014 году. Они освободили Харьковскую областную государственную администрацию, вели оборонительные бои за Славянск, увольняли другие населенные пункты в районе проведения Антитеррористической операции. В 2019-2020 годах гвардейцы держали оборону в районе Светлодарской дуги.

После начала полномасштабного российского вторжения бойцы Нацгвардии обороняли и увольняли Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Вели боевые действия на востоке страны, обороняя Рубежное, Северодонецк, Бахмут. Национальная гвардия принимала участие в успешном контрнаступлении в Харьковской области и деоккупации Херсонской области.

5. Уничтожает вражеских солдат и технику

Национальная гвардия Украины полноценно занимается ликвидацией противника и его техники.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

6. Нацгвардия — это "Азов"

Военнослужащие Национальной гвардии, в том числе легендарное подразделение "Азов", стали неотъемлемым стержнем обороны Мариуполя и промышленной зоной "Азовсталь". Гвардейцы бок о бок с другими силовыми подразделениями гарнизона на протяжении 86 дней вели героическое сопротивление в чрезвычайно тяжелых условиях, 82 из которых они выдержали в полном окружении.

Командир "азовцев" Денис Прокопенко (Редис) был одним из тех, кто руководил обороной мариупольского гарнизона, помогая спасти тысячи мирных жителей. После освобождения из плена, удостоенного высокого звания Героя Украины, он снова встал в ряды НГУ и продолжает командовать бригадой.

Командир полка ’’Азов’’ Денис Прокопенко

7. Признана на международной арене

Украинские правоохранители из Национальной гвардии получили широкое международное признание. Представители НГУ принимали участие во многих многонациональных учениях под эгидой НАТО и ЕС таких, как "Rapid Trident", "Fearless Guardian", "Joint Endeavour", "Sea Breeze" и другие. Кроме того, Национальная гвардия Украины является полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP), в которое входят аналогичные правоохранительные формирования многих европейских стран.

8. Проводит титаническую работу по разминированию Украины

Саперы Национальной гвардии занимаются разминированием украинских территорий. Их усилиями уже очищено 24 708 гектаров местности, проверено 898 километров дорог и обезврежено 36 430 взрывоопасных предметов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

9. Новую форму презентовали на "Евровидении"

Проходивший в Киеве песенный конкурс "Евровидение-2017" стал знаменательным событием не только для украинской музыкальной культуры, но и для Национальной гвардии. Именно на этом масштабном мероприятии гвардейцы впервые продемонстрировали свою новую военную форму.

10. Присоединиться к НГУ можно с помощью мобильного рекрутинга

Присоединиться к рядам Национальной гвардии очень просто. Можно подать заявку на сайте НГУ или через сайты по поиску работы. Именно для такой мобильности Нацгвардия и портал по поиску работы robota.ua подписали меморандум о сотрудничестве в сфере рекрутинга.

Фото: Нацгвардия

Национальная гвардия открыта специалистам любой специализации. Независимо от того, вы повар, водитель, оператор беспилотных летательных аппаратов или патрульный, который будет обеспечивать правопорядок на улицах, вы можете рассчитывать на должность в рядах НГУ.