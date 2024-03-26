Чому енергосистема України вистояла під ударами окупантів: експерт дав несподіване пояснення

У проєкті є кілька важливих деталей

Під час найбільшого ракетного обстрілу української енергетики 22 березня енергосистема змогла вистояти, бо має певний запас міцності. Її проєктували та будували ще у СРСР, тому вона має багато "перемичок".

Росіяни змінили тактику та б’ють по виробничих маневрових потужностях. Вони намагаються вивести з ладу об’єкти, які закривають потреби під час пікового споживання електроенергії, про що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів у коментарі "Телеграфу".

"І якщо 2022-2023 року росіяни завдавали ударів по підстанціях, то зараз вони б’ють по самих виробничих потужностях, виводячи з ладу маневрову генерацію, яка закриває потреби пікового споживання електроенергії. А маневрувати блоками АЕС не можна. Якщо це робиться, то це призводить до того, що вони виходять в ремонт", ― сказав Корольчук.

Енергосистема України вистояла, бо була спроєктована ще під час Радянського Союзу. У неї є відповідний запас міцності та багато можливостей для перестрахування і перемикання споживачів між лініями.

"Той факт, що система не впала, це тому, що вона була спроєктована ще за СРСР з відповідним запасом міцності. В системі дуже багато "перемичок", можна перестрахуватися і швидко перемикнути споживачів на іншу лінію", — сказав Корольчук.

Більше про удари по українській енергетиці та плани ворога читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу": "Блекаутів не уникнути? Чому РФ знеструмлює Україну напередодні можливого наступу".

Раніше ми повідомляли, що після удару безпілотника по енергетичній інфраструктурі в Одесі у частині міста зникло світло. Ситуація у регіоні була особливо складною після масованого обстрілу 22 березня.