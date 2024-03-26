Почему энергосистема Украины выстояла под ударами окупантов: эксперт дал неожиданное объяснение

В проекте имеется несколько важных деталей

При крупнейшем ракетном обстреле украинской энергетики 22 марта энергосистема смогла выстоять, потому что имеет определенный запас прочности. Ее проектировали и строили еще в СССР, поэтому у нее много "перемычек".

Россияне сменили тактику и бьют по производственным маневренным мощностям. Они пытаются вывести из строя объекты, закрывающие потребности при пиковом потреблении электроэнергии, о чем эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в комментарии "Телеграфу".

"И если в 2022-2023 годах россияне наносили удары по подстанциям, то сейчас они бьют по самым производственным мощностям, выводя из строя маневровую генерацию, которая закрывает потребности пикового потребления электроэнергии. А маневрировать блоками АЭС нельзя. Если это делается, то это приводит к тому, что они выходят в ремонт", — сказал Корольчук.

Энергосистема Украины выстояла, потому что была спроектирована еще во время Советского Союза. Она имеет соответствующий запас прочности и много возможностей для перестраховки и переключения потребителей между линиями.

"Тот факт, что система не упала, это потому, что она была спроектирована еще при СССР с соответствующим запасом прочности. В системе очень много "перемычек", можно перестраховаться и быстро переключить потребителей на другую линию", — сказал Корольчук.

Больше об ударах по украинской энергетике и планах врага читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Блэкаутов не избежать? Почему РФ обесточивает Украину в преддверии возможного наступления".

Ранее мы сообщали, что после удара беспилотника по энергетической инфраструктуре в Одессе в части города пропал свет. Ситуация в регионе была особенно сложной после массовых обстрелов 22 марта.