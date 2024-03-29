Нові заступниці Єрмака: що відомо про Мудру та Ковальську

Обидві працювали "Ощадбанку"

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, ввечері призначив на посади заступника керівника ОП Мудру Ірину Романівну та Ковальську Олену Олександрівну. Раніше вони обіймали посади заступниці Міністра юстиції та керівника кабінету керівника Офісу президента відповідно.

"Телеграф" підготував для вас коротке зведення з біографії Мудрої та Ковальської. Вони обидві почали свою політичну діяльність не так давно — у 2022 та 2021 роках відповідно.

Мудра Ірина Романівна

Мудра Ірина

Народилась 26 липня 1975 року, має педагогічну та юридичну освіти. Свою політичну кар'єру почала з 2022 року, тоді її призначили на посаду заступниці Міністра юстиції України.

До цього вона працювала з 2015 році у АТ "Ощадбанк", де обіймала посади: заступниці директора Департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення, голови юридичної команди, директора департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог.

Мудра має декілька відзнак:

2018 — найкращий юрисконсульт з банківського та фінансового права на церемонії нагородження "50 провідних юридичних департаментів України".

2023 – переможниця номінації "Жінки-лідерки, які вплинули на розвиток правничої спільноти" рейтингу Ukrainian Women in Law.

Окрім цього вона є головою робочої групи, яка займалася написанням Закону України "Про фінансову реструктуризацію" (від 14.06.2016 р. No 1414-VIII), а надалі стала членом Наглядової ради, створеної для імплементації цього закону. Також вона учасниця міжнародних конференцій проблемного кредитування.

Ковальська Олена Олександрівна

Ковальська Олена

Народилася 7 березня 1974 року, має інженерну та маркетингову освіти. Свою політичну кар'єру вона почала у 2021 році на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики в ОП. Вже з 2022 року її було призначено керівницею кабінету керівника Офісу Президента. Тако є членкинею робочої групи при Президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.

Ковальська має декілька відзнак:

Краща маркетингова команда у фінансовому сегменті 2013 та 2017 по рейтингу Всеукраїнської рекламної коаліції;

Дев'ять нагород Effie Awards;

Найкраща банківська рекламна кампанія 2017 (FinAwards 2017, золото);

Найкраща банківська рекламна кампанія 2019 (FinAwards 2019, срібло).

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський виступив із заявою щодо онлайн-казино в Україні.