Новые заместительницы Ермака: что известно о Мудрой и Ковальской

Обе работали в "Ощадбанке"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, вечером назначил на должности заместителя руководителя ОП Мудрую Ирину Романовну и Ковальскую Елену Александровну. Ранее они занимали должности заместителя Министра юстиции и руководителя кабинета руководителя Офиса президента соответственно.

"Телеграф" подготовил для вас краткую сводку из биографии Мудрой и Ковальской. Они обе начали свою политическую деятельность недавно — в 2022 и 2021 годах соответственно.

Мудрая Ирина Романовна

Мудрая Ирина

Родилась 26 июля 1975 года, имеет педагогическое и юридическое образование. Свою политическую карьеру начала с 2022 года, тогда она была назначена на должность заместителя Министра юстиции Украины.

До этого она работала с 2015 года в АО "Ощадбанк", где занимала следующие должности: заместитель директора Департамента реструктуризации задолженности и взыскания, глава юридической команды, директор департамента комплаенс-контроля и надзор за соблюдением регуляторных требований.

Мудра имеет несколько наград:

2018 — лучший юрисконсульт по банковскому и финансовому праву на церемонии награждения "50 ведущих юридических департаментов Украины".

2023 – победительница номинации "Женщины-лидеры, повлиявшие на развитие юридического сообщества" рейтинга Ukrainian Women in Law.

Кроме этого, она является председателем рабочей группы, которая занималась написанием Закона Украины "О финансовой реструктуризации" (от 14.06.2016 г. No 1414-VIII), а в дальнейшем стала членом Наблюдательного совета, созданного для имплементации этого закона. Также она является участницей международных конференций проблемного кредитования.

Ковальская Елена Александровна

Кузнечная Елена

Родилась 7 марта 1974 года, имеет инженерное и маркетинговое образование. Свою политическую карьеру она начала в 2021 году на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики в ОП. Уже с 2022 года она была назначена руководителем кабинета руководителя Офиса Президента. Также является членом рабочей группы при Президенте по созданию Трибунала, который будет судить власть РФ за преступление агрессии.

Ковальская имеет несколько наград:

Лучшая маркетинговая команда в финансовом сегменте 2013 и 2017 по рейтингу Всеукраинской рекламной коалиции;

Девять наград Effie Awards;

Лучшая банковская рекламная кампания 2017 года (FinAwards 2017, золото);

Лучшая банковская рекламная кампания 2019 года (FinAwards 2019, серебро).

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский выступил с заявлением по поводу онлайн-казино в Украине.