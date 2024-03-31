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Україна буяє цвітом: в яких містах розквітнули магнолії і чому їх ототожнюють з коханням (фото)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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У Мукачево магнолії зацвітають одними із перших Новина оновлена 31 березня 2024, 15:56
У Мукачево магнолії зацвітають одними із перших. Фото Колаж "Телеграф"

Кожна магнолія має унікальні та неповторні квіти

Рожевий та білий цвіт магнолій, напевно, нікого не залишає байдужим. Традиційно, сезон цвітіння починається із Закарпаття — там ці рослини прокидаються першими. У Києві на цвіт можна чекати на початку — в середині квітня. Раніше, ми робили добірку локацій, де можна побачити цвітіння магнолії у столиці.

А от у Мукачево розкішні магнолії вже вкрили своїм цвітом місто. Про це повідомляє міська рада у своєму Facebook.

"Поки сакури лиш розпочинають, у Мукачеві яскраво-рожевим та білим цвітом квітнуть магнолії. Подивіться, яка краса", — йдеться у повідомленні.

Почали випускати цвіт і запорізькі магнолії. У центральному парку Запоріжжя стало по особливому гарно. Алея білих магнолій почала розквітати вздовж озера. Світлинами поділилися місцеві мешканці у Facebook.

Квіти, що схожі на великі гарні ліхтарики розпустилися й у Львові. У парку "Сад Благовіщення" магнолії почали викидати перший цвіт. Світлини опублікував у соцмережах заступник мера Львова Любомир Зубач.

"Такий подарунок зробила природа для тих, хто святкує Великдень цієї неділі. 50 магнолій тут висадили років п’ять тому. З кожним роком дерева квітнуть щоразу буйніше", — написав наступник мера.

У Києві на цвітіння магнолій чекають на початку — в середині квітня. Ці квітучі дерева можна побачити у кожному з районів столиці. Дізнатися, де саме можна помилуватися квітом казково-гарних рослин у столиці можна за посиланням. Підбірку локацій, для вашої зручності, зробив "Телеграф".

Минулої весни у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка цвіт магнолій принадив багатьох киян. Не пропустіть сезон цвітіння цьогоріч.

Квіти магнолії з’являються одними з перших на безлистих деревах після зимових холодів. Ймовірно саме тому, на їхній цвіт так чекають українці. Квіти магнолії асоціюються з приходом весни, настанням тепла і надією на майбутнє. Відродження після смерті.

Крім того, магнолія асоціюється із торжеством нещасливого, однак щирого та глибокого кохання. В Японії існує красива легенда про квіти магнолії. Вона розповідає про дівчину Кейко, що вміла створювати прекрасні квіти й оживляти їх краплинами своєї власної крові. Кейко була закохана в юнака, котрий змусив її віддати останню крапельку крові, щоб оживити виготовлені для багатія Магнола квіти. Наприкінці легенди Кейко гине, а дивні рослини з чарівними квітами продовжують квітнути. Назву ж магнолія вони отримали за ім'ям багатія, для якого оживляла квіти Кейко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" наводив список весняних локацій для обов'язкового відвідування у Києві. Там ви побачите море азалій, тюльпанів, сакур та інших весняних рослин.

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#Квіти #Весна #Магнолія