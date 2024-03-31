Україна буяє цвітом: в яких містах розквітнули магнолії і чому їх ототожнюють з коханням (фото)

Кожна магнолія має унікальні та неповторні квіти

Рожевий та білий цвіт магнолій, напевно, нікого не залишає байдужим. Традиційно, сезон цвітіння починається із Закарпаття — там ці рослини прокидаються першими. У Києві на цвіт можна чекати на початку — в середині квітня. Раніше, ми робили добірку локацій, де можна побачити цвітіння магнолії у столиці.

А от у Мукачево розкішні магнолії вже вкрили своїм цвітом місто. Про це повідомляє міська рада у своєму Facebook.

"Поки сакури лиш розпочинають, у Мукачеві яскраво-рожевим та білим цвітом квітнуть магнолії. Подивіться, яка краса", — йдеться у повідомленні.

Почали випускати цвіт і запорізькі магнолії. У центральному парку Запоріжжя стало по особливому гарно. Алея білих магнолій почала розквітати вздовж озера. Світлинами поділилися місцеві мешканці у Facebook.

Квіти, що схожі на великі гарні ліхтарики розпустилися й у Львові. У парку "Сад Благовіщення" магнолії почали викидати перший цвіт. Світлини опублікував у соцмережах заступник мера Львова Любомир Зубач.

"Такий подарунок зробила природа для тих, хто святкує Великдень цієї неділі. 50 магнолій тут висадили років п’ять тому. З кожним роком дерева квітнуть щоразу буйніше", — написав наступник мера.

У Києві на цвітіння магнолій чекають на початку — в середині квітня. Ці квітучі дерева можна побачити у кожному з районів столиці. Дізнатися, де саме можна помилуватися квітом казково-гарних рослин у столиці можна за посиланням. Підбірку локацій, для вашої зручності, зробив "Телеграф".

Минулої весни у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка цвіт магнолій принадив багатьох киян. Не пропустіть сезон цвітіння цьогоріч.

Квіти магнолії з’являються одними з перших на безлистих деревах після зимових холодів. Ймовірно саме тому, на їхній цвіт так чекають українці. Квіти магнолії асоціюються з приходом весни, настанням тепла і надією на майбутнє. Відродження після смерті.

Крім того, магнолія асоціюється із торжеством нещасливого, однак щирого та глибокого кохання. В Японії існує красива легенда про квіти магнолії. Вона розповідає про дівчину Кейко, що вміла створювати прекрасні квіти й оживляти їх краплинами своєї власної крові. Кейко була закохана в юнака, котрий змусив її віддати останню крапельку крові, щоб оживити виготовлені для багатія Магнола квіти. Наприкінці легенди Кейко гине, а дивні рослини з чарівними квітами продовжують квітнути. Назву ж магнолія вони отримали за ім'ям багатія, для якого оживляла квіти Кейко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" наводив список весняних локацій для обов'язкового відвідування у Києві. Там ви побачите море азалій, тюльпанів, сакур та інших весняних рослин.