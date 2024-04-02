В Украине дорожает шоколад: в чем причина и к чему готовиться сладкоежкам

Кондитерам придется искать выход из сложившейся ситуации

В Украине цены на какао-бобы за последние три месяца взлетели в 2,5 раза — с 4 до примерно 10 тысяч долларов за тонну. Это означает, что шоколад и изделия из него будут дорожать в ближайший год точно.

Об этом говорится в передаче "Телеграф Про Гроші" с Денисом Безлюдько и Александром Крамаренко. По словам экспертов, это самый масштабный кризис и таких цен на какао бобы не было никогда.

До этого существенное подорожание сырья для шоколада было зафиксировано в 1977 году до больше, чем 5 тысяч долларов за тонну. Сейчас рост цен связан с тем, что в эту отрасль не поступало достаточного финансирования, а большая часть производства какао бобов приходилась на две африканские страны.

"Там (в Африке) растения начали болеть, началась засуха и 2024 год тоже будет засушливым. Поэтому я думаю, что 10 тысяч долларов еще не предел", — сказал Денис Безлюдько.

По словам Александра Крамаренко, урожай какао-бобов в предыдущие два года был крайне мал. И если после каждого сезона создавался определенный запас урожая, чтобы использовать его для компенсации нехватки какао-бобов, то сейчас такого запаса нет.

"Помимо двух основных стран-производителей какао-бобов Кот-д'Ивуара и Ганы есть еще две страны — Нигерия и Камерун. На них приходится 73% производства какао бобов. У них одинаковый климат, следовательно, и страдают они одинаково", — сказал Александр Крамаренко.

В 2024 году Украина вошла в тройку наибольших экспортеров-поставщиков шоколадных изделий в ЕС. Первые две позиции лидеров за Великобританией и Швейцарией. Но расширять посевные поля для выращивания какао-бобов сложно, так как тропическими лесами, где они растут, опекаются "зеленые". Поэтому цены на шоколадные изделия в Украине и не только будут расти.

"То есть, шоколад подорожал из-за Гретты Тумберг", — пошутил Денис Безлюдько.

Но, по его словам, кондитеры будут хитрить. Уже сейчас плитка шоколада, которая весила раньше 100 граммов, весит 90-80 граммов. Эксперты уверены, что в дальнейшем содержание какао-бобов в шоколаде станет намного меньше и вес также уменьшится.

"Будут предлагать молочный шоколад, в котором содержание какао намного меньше", — говорит Александр Крамаренко.

Также эксперты не исключают, что летом начнется рекламная кампания, которая будет продвигать шоколад с печеньем, орехами и другими добавками.

"Подытожим. Шоколад будет, но будет дороже. Это не конец сладкой жизни. Но сладкоежкам придется или больше зарабатывать, или меньше тратить", — говорят эксперты.

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