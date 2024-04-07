Повістка журналісту "Слідство.Інфо": у справу втрутився Сирський

Головком засудив будь-які порушення з боку військових посадових осіб

Щодо скандалу з журналістом "Слідство.Інфо", якому намагалися вручити повістку після розслідування стосовно співробітника СБУ, буде проведено службову перевірку. За її результатами будуть прийняті відповідні рішення.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив на внеску працівників ЗМІ у боротьбі з російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних силах України.

"Насамперед висловлюємо повагу і визнання важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі. Сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою", — зазначив Сирський.

Він зазначив, що військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. За словами Сирського, внесок журналістів у майбутню перемогу України – безпрецедентний.

"Також важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних сил України та охороняється законодавством України. Збройні сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб. За матеріалами, опублікованими громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, журналісту "Слідство.Інфо" Євгену Шульгату намагалися вручити повістку після того, як він зайнявся розслідуванням про статки голови Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Журналісти не вважають це випадковістю та впевнені, що вручення повістки — це спроба самого Вітюка залякати Шульгата та перешкодити розслідуванню.