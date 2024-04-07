Повестка журналисту "Слідство.Інфо": в дело вмешался Сырский

Главком осудил какие-либо нарушения со стороны военных должностных лиц

Относительно скандала с журналистом "Следствие.Инфо", которому пытались вручить повестку после расследования в отношении сотрудника СБУ, будет проведена служебная проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие решения.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил вклад работников СМИ в борьбе с российскими захватчиками и над проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных силах Украины.

"Прежде всего, выражаем уважение и признание важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе и в информационном пространстве. Сотни журналистов с начала широкомасштабного вторжения стали в ряды Сил обороны. Профессиональные медийщики проявили себя преданными патриотами. Мы бережем память о журналистах, которые погибли на поле боя", — отметил Сырский.

Он отметил, что военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. По словам Сырского, вклад журналистов в будущую победу Украины – беспрецедентен.

"Также важно отметить, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства Вооруженных сил Украины и охраняется законодательством Украины. Вооруженные силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определено задание командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут принять соответствующие решения", — подчеркнул Сырский.

Напомним, журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату пытались вручить повестку после того, как он занялся расследованием о состоянии главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Журналисты не считают это случайностью и уверены, что вручение повестки — попытка самого Витюка запугать Шульгата и воспрепятствовать расследованию.