США могут предотвратить "великую войну": Курт Волкер рассказал, что нужно изменить Вашингтону в своей политике в отношении Украины

США должны иметь стратегию, которая поможет покончить с попытками Путина изменить мировой порядок.

Американская политика в отношении Украины руководствуется страхами, а не целями. США должны четко понимать, что Россия пытается перевернуть международный порядок мира, процветания и безопасности, существующий уже 75 лет, и вступает в союз с другими (недемократическими — ред.,) странами, такими как Северная Корея и Иран.

Так считает бывший специальный представитель США по украинским вопросам Курт Волкер. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью "Телеграфу".

"Так что сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом для мира, и Украина является точкой для этого вызова. Мы не понимаем, что это действительно война", — сказал он.

Курт Волкер напомнил, что Вашингтон выступает против того, чтобы Украина наносила удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По мнению американских чиновников, это может повлиять на энергетический процесс. Но экс-спецпредставитель США по украинским вопросам акцентировал, что это война, и Россия пытается разрушить энергосети Украины. "Конечно, Украина должна наносить удары по значимым в военном отношении целям внутри России. Как иначе Украина будет защищаться?", – считает Волкер.

Он также отметил, что США должны иметь стратегию, которая поможет покончить с попытками Путина изменить мировой порядок. Стратегию в военной сфере, чтобы убедиться, что они терпят поражение в Украине. "То есть направить наши инвестиционные ресурсы, наш экономический потенциал на обороноспособность, чтобы мы помогли украинской экономике через инвестиции и ее развитие, чтобы она развивалась, пока идет война и евроинтеграция.", – объяснил Курт Волкер.

Бывший специальный представитель США по украинским вопросам также считает необходимым провести лучшую работу по распространению нарратива о том, что цель Америки — предотвратить великую войну. "Путин начал войну, и если он не остановится, то расширит границы войны. И поэтому нам нужно предотвратить это. А лучший способ – убедиться, что Украина победит", — резюмировал он.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд. нашей стране. Документ передали в Палату представителей. Но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против сенатского законопроекта выступал спикер Джонсон. Он потребовал, чтобы в документе также были жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Ранее "Телеграф" писал, что угроза Третьей мировой войны вполне реальна, считает Волкер. Поэтому мир должен приложить усилия для его предотвращения. Если президента России Владимира Путина удастся остановить в Украине, это станет существенным фактором остановки глобального конфликта.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа"