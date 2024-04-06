Рус

"Має певне бачення, як має бути": у Зеленського пояснили численні кадрові зміни в ОП

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 06 квітня 2024, 21:53
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Президент хоче підсилити команду

Президент України Володимир Зеленський, проводячи кадрові зміни, прагне досягти максимальної ефективності апарату влади. Він має чітке уявлення про те, як мають розвиватись події в нашій державі.

І йдеться не тільки про фронт. Такою заявою прокоментував кадрові зміни в Офісі Президента радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Президент хоче отримати максимально функціональний апарат. Він має бачення того, як повинні розвиватися події – йдеться не лише про фронт", — сказав він.

Також Подоляк додав, що головна мета — підсилити команду, адже не всі витримують навантаження та темп роботи.

"Хтось не витримує темпу, психологічних навантажень. І президент хоче підсилити команду та змінити команду з точки зору впливу на ту чи іншу галузь – не більше і не менше. Тому давайте спокійно до цього ставитися. Почались перезавантаження в межах воєнної вертикалі, після цього були перезавантаження в межах ОП, давайте дочекаємось, коли ця вертикаль буде працювати максимально ефективно", – пояснив радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський прокоментував низку звільнень в ОП. Він наголосив, що Офіс президента України чекає продовження циклу змін. Державна інституція має стати більш функціональною.

Теги:
#Володимир Зеленський #Офіс Президента #Михайло Подоляк