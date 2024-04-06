"Має певне бачення, як має бути": у Зеленського пояснили численні кадрові зміни в ОП

Президент хоче підсилити команду

Президент України Володимир Зеленський, проводячи кадрові зміни, прагне досягти максимальної ефективності апарату влади. Він має чітке уявлення про те, як мають розвиватись події в нашій державі.

І йдеться не тільки про фронт. Такою заявою прокоментував кадрові зміни в Офісі Президента радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Президент хоче отримати максимально функціональний апарат. Він має бачення того, як повинні розвиватися події – йдеться не лише про фронт", — сказав він.

Також Подоляк додав, що головна мета — підсилити команду, адже не всі витримують навантаження та темп роботи.

"Хтось не витримує темпу, психологічних навантажень. І президент хоче підсилити команду та змінити команду з точки зору впливу на ту чи іншу галузь – не більше і не менше. Тому давайте спокійно до цього ставитися. Почались перезавантаження в межах воєнної вертикалі, після цього були перезавантаження в межах ОП, давайте дочекаємось, коли ця вертикаль буде працювати максимально ефективно", – пояснив радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський прокоментував низку звільнень в ОП. Він наголосив, що Офіс президента України чекає продовження циклу змін. Державна інституція має стати більш функціональною.