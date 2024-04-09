Двух топ-командующих в Силах обороны заменили - нардеп сообщил детали

Официальных документов на сайте Президента Украины пока нет.

Кадровые перестановки в украинской армии продолжаются. Руководство страны провело очередную замену в Силах обороны Украины. Уволены два украинских топ-командующих. На их место уже назначены новые руководители.

Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко. Пост на этот счет появился на его Телеграмм-канале.

"Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили", — написал нардеп.

Он добавил, что это не последние перемены.

Гончаренко также сообщил, что новым командующим ОК "Юг" назначен полковник Шаповал, бывший командующий 59-й бригады. Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк Владимир. До этого он служил в силах ТРО.

Официальных документов на сайте Президента Украины пока нет.

Позже нардеп уточнил, что Герой Украины генерал Андрей Ковальчук теперь возглавит Военную Академию.

Напомним, что в середине марта приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского начальником службы по связям с общественностью командования Воздушных сил назначен майор Илья Евлаш. Именно он заменил на должности известного украинцам спике ВС Юрия Игната, который комментировал работу Воздушных сил Украины с начала большой войны.

Ранее "Телеграф" показал, как выглядит избранница нового спикера Воздушных сил Ильи Евлаша.