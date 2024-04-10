Экс-министр Аваков занялся необычным бизнесом в Карпатах

Бизнес экс-министр организовал с женой местного депутата и не только

Бывший министр МВД Украины Арсен Аваков занялся бизнесом в Карпатах. Его инвестиционная фирма "Форсайт Инвест" стала собственником ООО "Карпатские лесные орешки".

Об этом стало известно из данных системы Contr Agent, передает Zaxid.net. Эта компания занимается ничем иным, как выращивает фундук в Закарпатье.

Партнерами Авакова в этом бизнесе стал предприниматель из Харькова и по совместительству бывший нардеп Игорь Котвицкий и жена нардепа из Закарпатья Валерия Лунченко Марина Лунченко. Экс-министр МВД вместе с женой Инной Аваковой и Игорем Котовицким стали владельцами "Карпатских лесных орешков" в 2023 году. Также часть акций принадлежит Мирославе Опшитош.

ООО "Карпатские золотые орешки" выращивает фундук в Хустском районе на территории около 900 га. Эта компания одна из крупнейших в Украине. Первые саженцы деревьев высадили в 2016 году, а привезли их из Италии. Долгое время компанией руководил нынешний заместитель председателя Закарпатской ОГА, депутат облсовета от партии "Родное Закарпатье" Мирослав Белецкий.

Примечательно, что нардеп Валерий Лунченко, который основал партию "Родное Закарпатье", также ведет бизнес по выращиванию фундука в Закарпатье. Его партнер не Арсен Аваков, а народный депутат Роберт Горват. К слову, последнего в 2023 году заподозрили в том, что он присвоил сотни гектаров земли государственного предприятия, которые, как сообщалось в СМИ, хотели как раз отдать под выращивание лесных орехов.

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