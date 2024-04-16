Его создадут на каждого: что такое электронный кабинет призывника и когда заработает

Согласие военнообязанных для наполнения и актуализации реестра не требуется

В законопроекте о мобилизации в Украине, который в четверг, 11 апреля, приняла Верховная Рада содержится норма об электронном кабинете военнообязанного. Это будет отдельный сайт, на котором данные военнообязанного лица будут оцифрованы.

Запустить электронный кабинет планируют уже летом. Минобороны отметили, что создадут его для каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он или она им пользоваться, и регистрироваться в нем будет правом, а не обязанностью.

Отмечается, что этот кабинет станет одним из способов обновления персональных данных как альтернатива физическому визиту или предоставлению данных через ЦНАП. Новый законопроект обязывает в течение 60 дней всех военнообязанных обновить данные. В частности, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Минобороны отмечает, что гражданин сможет самостоятельно добавить документы для обновления информации. Авторизация будет происходить через BankID или Действие. Подпись, а также что функционала электронного оповещения нет и о таком методе вызова в ТЦК пока речь не идет.

Также кабинет призван уменьшить коррупционные и бюрократические процессы, улучшить взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий и упростить получение социальных услуг типа получения компенсаций или продолжения отсрочки от службы. Военнообязанные могут получить электронный военный билет и электронный журнал учета.

Реестр "Оберіг" и какие данные будут о военнообязанном

Заметим, что уже в декабре 2023 г. была завершена работа над реестрами призывника, военнообязанного и резервиста. Реестр назвали название "Оберіг" и к тому времени содержал 750 тыс. записей. Некоторые ТЦК начали его использовать, но электронный кабинет военнообязанного еще не работает.

Планируется, что такая система поможет избавиться от очередей за справками и уменьшить коррупционные риски в ТЦК.

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 17 до 60 лет. "Оберіг" наполняется данными из разных государственных реестров, а также информацией, собранной работниками ТЦК и СП. Из других реестров в "Оберіг" будет подтягивать следующую информацию: ФИО, место жительства (регистрации), дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании, карточка учета налогов, судимости. Также будут добавляться служебные данные, в частности о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинском звании и специальности. Кроме этого электронные адреса, сведения о водительских правах, разрешительных документах на оружие и т.д.

Закон подчеркивает, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для наполнения и актуализации реестра не требуется. Информация будет подтягиваться с ЗАГСа, миграционной службы, ГНС, МВД, Минветеранов пограничной службы, министерства здравоохранения и т.д.

На сегодняшний день по закону доступ к реестру имеют Минобороны, Генштаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки и ТЦК и СП как органы ведения реестра.

В настоящее время военнообязанные могут проверить наличие и правдивость сведений о себе, только обратившись с запросом в ТЦК. Но со временем это должно стать доступно через электронный кабинет. Также данные в реестре можно изменять и удалять, если они не соответствуют действительности. Для этого нужно подавать заявление.

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