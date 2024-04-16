Спровокували, от і не витримав: на Кіровоградщині чоловіку, який показав поліції статевий орган, винесли вирок

Спілкування з поліцейськими відбувалося на вулиці

На Кіровоградщині чоловіка, який показав поліції свій статевий орган оштрафували на 17 тис. грн. Під час суду підозрюваний заявив, що поліція його нібито спровокувала, а він не втримався.

Про це йдеться у вироку Новгородківського районного суду Кіровоградської області від 8 квітня 2024 року. Чоловік свою провину не визнав.

Зазначається, що поки поліція складала на чоловіка матеріали про адміністративне порушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, він показував правоохоронцям свій статевий орган. Інцидент стався у липні 2021 року.

Вирок суду

Під час суду чоловік провину не визнав. Підозрюваний заявив, що "не витримав та дійсно показав поліції свій статевий орган". За його словами, спілкування з поліцейськими відбувалося на вулиці, яка не є громадським місцем. Саме тому, він вважає, що злочину не вчинив і є лише адмінвідповідальність, а не кримінальна відповідальність за це. Також підсудний наголосив, що не ображав поліцейського грубою нецензурною лайкою. Свою неповагу вчиненими ним діями він виявив лише до працівників поліції, а не до суспільства.

За словами працівника патрульної поліції, спілкуючись з підсудним, вони відчували запах алкоголю. І під час суперечки з правоохоронцями чоловік показав свій статевий орган.

Під час суду деякі свідки стверджували, що вони не бачили, як чоловік показав правоохоронцям свій статевий орган. Але у розпорядженні суду було відео з нагрудних камер поліції.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України та оштрафував на 17 000 грн.

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