Українці зіткнулися із проблемою оформлення закордонних паспортів: що відбувається

Така ситуація триває вже кілька тижнів

У мережі з’явилася інформація про складнощі в оформленні та продовженні закордонного паспорта. Українці скаржаться на роботу Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) та паспортних сервісів.

Судячи з постів користувачів (скриншоти яких ми наводимо нижче. — Ред.), вільних місць через електронну чергу немає. Така ситуація триває вже кілька тижнів. Зокрема, у Києві.

У мережі пишуть, що швидко оформити чи продовжити закордонний паспорт на сьогоднішній день можна лише у порядку живої черги. Для цього потрібно попередньо купити талончик у ЦНАП або паспортному сервісі.

"Також закінчувався термін паспорта у сина. Я не змогла записатися — не було вільних слотів. Поїхала до найближчого паспортного столу, безпосередньо там через термінал взяла талончик у живу чергу, десь +/- протягом півтори години подала документи. Через 10 робочих днів отримала новий паспорт. Подавала на звичайне виготовлення без прискорення. Дніпро, Новокодацький", — пише користувачка.

Крім того, наголошується, що через електронну чергу вільні місця на оформлення закордонних паспортів зараз є лише на червень.

"ЦНАПи вже місяць у нокауті. Вони відправили туди реєстрацію всіх, включаючи ВПО, зруйноване житло. І це ще не все. Туди ж хочуть відправити реєстрацію військовозобов’язаних і все замре. Наразі є ще варіант живої черги — 5-9 годин і не факт, що поробиш", — пише один з користувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і де отримати зовнішній паспорт у столиці. Питанням видачі закордонних паспортів громадянам України для виїзду за кордон займається Державна міграційна служба.