Украинцы столкнулись с проблемой оформления загранпаспортов: что происходит

Такая ситуация продолжается уже несколько недель

В сети появилась информация о сложностях в оформлении и продлении загранпаспорта. Украинцы жалуются на работу Центр предоставления административных услуг (в разговорной речи распространена украинская аббревиатура ЦНАП)

Судя по постам пользователей (скриншоты которых мы приводим ниже. — Ред.), свободных мест через электронную очередь нет. Такая ситуация продолжается уже несколько недель. В частности, в Киеве.

В сети пишут, что быстро оформить или продлить загранпаспорт на сегодняшний день можно только в порядке живой очереди. Для этого нужно предварительно купить талончик в ЦНАПе или паспортном сервисе.

"Тоже заканчивался срок паспорта у сына. Я не смогла записаться — не было свободных слотов. Поехала в ближайший паспортный стол, непосредственно там через терминал взяла талончик в живую очередь, где-то +/- в течении полутора часа подала документы. Через 10 рабочих дней получила его новый паспорт. Подавала на обычное изготовление, без ускорения. Днепр, Новокодацкий", — сообщает пользователь.

Кроме того, отмечается, что через электронную очередь свободные места на оформление загранпаспортов сейчас есть только на июнь.

"ЦНАПы уже месяц в нокауте. Они отправили туда регистрацию всех, включая ВПО, разрушенное жилье. И это еще не все. Туда же хотят отправить регистрацию военнообязанных и все замрет. На сейчас есть еще вариант живой очереди — 5-9 часов и не факт, что попадешь", — пишет один из пользователей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как и где получить внешний паспорт в столице. Вопросами выдачи загранпаспортов гражданам Украины для выезда за границу занимается Государственная миграционная служба.