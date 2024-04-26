Не Россия: в Китае рассказали, кто "несет ответственность" за войну в Украине

В КНР утверждают, что не передают оружие воюющим сторонам

Североатлантический альянс "несет прямую ответственность" за "кризис" Украине. В НАТО должны задуматься о своей роли.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишут российские СМИ. Он также высказался относительно политического урегулирования конфликта.

"НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис. Альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса", — сказал представитель МИД КНР.

Вэньбинь также заявил, что Китай якобы не предоставляет оружие воюющим сторонам и строго контролирует товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников. По его словам, "более 60% компонентов оружия и предметов двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из США и стран Запада".

Как известно, 24 февраля 2023 года МИД Китая представил свой "мирный план", в котором перечислил идеи по прекращению войны в Украине. Китайская позиция была изложена в 12 отдельных пунктах, которые включают, в частности, обеспечение уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета "холодной войны", прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение защиты гражданского и военнопленных, снижение стратегических опасностей и другие.

Напомним, спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай готов посодействовать мирным переговорам между Украиной и Россией. Но это, по его словам, возможно только "своим способом".