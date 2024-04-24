У ЄС прокоментували припинення надання консульських послуг українцям за кордоном

Там не хочуть коментувати рішення українського уряду

У Єврокомісії відреагували на припинення надання консульських послуг військовозобовʼязаним українцям за кордоном. Там зазначили, що конкретних коментарів з цього приводу не мають.

Відповідну заяву зробили речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер та представник Єврокомісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода".

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала Хіппер.

Вона не відповіла, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території Європейського Союзу із простроченими документами.

"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, — це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", — додав представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Нагадаємо, за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати консульські послуги лише у разі надання військово-облікових документів, проте повісток там не видаватимуть.