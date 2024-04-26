На границе задержали "антиуклонистов": переплыли реку, чтобы вернуться в Украину (фото)

За проступок придется ответить перед законом

На польско-украинской границе пограничники задержали двух мужчин, переплывших реку Западный Буг. Оказалось, что это были братья, уроженцы Камень-Каширского района Волынской области.

В последние годы они проживали в Германии, однако из-за отсутствия работы они решили вернуться в Украину. Братья решили незаконно пересечь государственную границу, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Мужчины хорошо подготовились. Они одели гидрокостюмы, а наверх — обычную одежду. С собой также взяли инструменты и продукты.

"С собой "путешественники" прихватили запас продовольствия и инструмент для перерезания проволоки, надеясь воспользоваться им для преодоления инженерных заграждений. Однако на пути к ним нарушителей обнаружил пограничный наряд", — говорится в сообщении.

Братья хорошо спланировали возвращение домой

С собой они взяли еду и инструменты

За незаконное возвращение мужчинам придется ответить перед судом. На них уже составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП за незаконное пересечение государственной границы.

Западный Буг на карте

Украинцы не оставили эту ситуацию без внимания. Один из комментаторов написал: "Незаконное возвращение в Украину. Что-то новое". Кто-то пошутил, что они услышали о новом законе о мобилизации и решили мобилизоваться.

Ранее "Телеграф" писал, сколько уклонистов задержали в Винницкой области, которые хотели бежать в Молдову. Стала известна цифра с начала полномасштабной войны.