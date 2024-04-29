Частина військових отримає можливість звільнитися: для кого змінюються норми наприкінці травня

Це не стосуватиметься тих, хто матиме заборгованість зі сплати аліментів

Вже з 16 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію, який має низку нововведень. Зокрема, у ньому також є норма, за якою контрактники, що мають трьох чи більше дітей, можуть звільнитись з військової служби.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, цю норму мали включити ще у 2022 році.

І у чинному законні зазначається, що одна з підстав для звільнення з військової служби — це наявність на утриманні трьох та більше дітей. Проте це не стосувалось контрактників, адже вони укладали договір з державою.

"Ще у 2022 році був ухвалений закон, де я був першим автором, закон про звільнення зі служби мобілізованих з трьома дітьми. Тоді не вдалось добитись, щоб додали контрактників. Зараз нарешті ця норма є", — пише нардеп.

Тобто підставою для розірвання контракту та подальшого звільнення в період воєнного стану можуть стати сімейні обставини або інші поважні причини, йдеться у новому законі. Зокрема, у перелік таких обставин входить: "перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України розповіли, що люди, які будуть підписувати контракт, матимуть певні пільги. Це створюється задля заохочення та підтримки військовозобов'язаних. Контрактники отримають допомогу з покупкою квартири, машини і не тільки.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК пояснили, за який час військовозобов'язаний має оновити свої дані.