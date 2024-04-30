В Польше из украинцев начали формировать новые подразделения ВСУ, обучение проходят уже сотни – нардеп

Украинские мужчины сами согласились на прохождение службы

В Польше из выехавших из Украины мужчин уже формируют боевые подразделения для ВСУ. Сейчас они проходят обучение.

Об этом в эфире "Новости Live" рассказал народный депутат Украины Юрий Камельчук. По его словам, среди украинцев в Польше есть мотивированные мужчины, которые готовы служить, и даже люди с определенным боевым опытом.

"Но они говорят: мы бы хотели пройти обучение. И пройти обучение в хороших условиях за границей. Я знаю, что это уже делается по инициативе определенного руководства морпехов, которые в Польше готовят отдельные подразделения на отдельных базах. И они будут приезжать в Украину", – отметил нардеп.

По его словам, пока речь идет не о тысячах, но уже о сотнях. Камельчук подчеркнул, что в Польше есть украинские общины, в частности религиозные, представители которых выразили желание поехать в Украину для прохождения службы.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

В свою очередь глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данных о находящихся в Польше беженцах. В том числе, не передает их украинской стороне. Чиновник добавил, что те, у кого нет паспортов, тоже будут получать временную защиту.