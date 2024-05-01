В Україні за останній рік різко зросла кількість мільйонерів: цифри

Ці громадяни задекларували річний дохід понад 1 млн. гривень

В Україні завершили кампанію із декларування доходів громадян за 2023 рік. З’ясувалося, що в цей період у нашій країні побільшало мільйонерів, ніж у 2022 році.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, станом на 1 травня поточного року громадянами було подано понад 172 тисячі податкових декларацій.

"У поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд. грн., а податкові зобов’язання до сплати до бюджету ПДФО у сумі 4,8 млрд. грн., що на 2,1 млрд. грн. більше, ніж минулого року, військового збору — 0,9 млрд. грн., що на 0,4 млрд. грн. більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", — сказав Гетьманцев.

Він наголосив, що кількість українців, які задекларували річний дохід понад 1 млн гривень, становить 10,7 тисячі осіб. Це на 1,2 тисячі більше, ніж у 2022)

"Слід зазначити, що значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо попереднього заповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися понад 120 тис. громадян", — додав нардеп.

Нагадаємо, раніше писав про те, що з 1 квітня 2024 року в Україні було збільшено розмір мінімальної зарплати. Проте експерти пояснили "Телеграфу", чому не варто надто радіти цій новині.