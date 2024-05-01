В Украине за последний год резко выросло число миллионеров: цифры

Эти граждане задекларировали годовой доход больше 1 млн гривен

В Украине завершили кампанию по декларированию доходов граждан за 2023 год. Выяснилось, что в этот период в нашей стране стало больше миллионеров, нежели в 2022.

Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, по состоянию на 1 мая текущего года гражданами было подано более 172 тысяч налоговых деклараций.

"В поданных декларациях задекларирован годовой доход в сумме 218,5 млрд. грн, а налоговые обязательства к уплате в бюджет НДФЛ в сумме 4,8 млрд. грн, что на 2,1 млрд. грн больше, чем в прошлом году, военного сбора – 0,9 млрд. грн, что на 0,4 млрд. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что количество украинцев, которые задекларировали годовой доход больше 1 млн гривен составляет 10,7 тысяч человек. Это на 1,2 тысячи больше, нежели в 2022)

"Следует отметить, что значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС ​​по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тыс. граждан", — добавил нардеп.

Напомним, ранее писал о том, что с 1 апреля 2024 года в Украине был увеличен размер минимальной зарплаты. Однако эксперты объяснили "Телеграфу", почему не стоит слишком радоваться этой новости.