Водка, колбаса и прочее: обязательно ли святить корзинку с продуктами на Пасху

Святят крестики, а пищу благословляют

Традиционно на Пасху верующие собирают корзину, с которой идут в церковь. Некоторые кладут в нее, например, колбасу и воду.

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Телеграфу" под названием "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах", рассказал о том, можно ли это делать.

Прежде всего он отметил, что все эти вещи не святят. Это называется благословение.

"Святят некоторые вещи церковного использования. Можно посвятить крестик, посвятить икону. В случае же с едой мы просто приходим в храм и берем благословения на потребление этих продуктов с окроплением святой водой. Если кто-то верит, что эти пасхальные блюда имеют сакральное значение", — объяснил митрополит.

При этом для самой церкви это не имеет сакрального значения. Его имеет только одна пища — святая Евхаристия.

"И что следовало бы сделать? Посетить храм, исповедоваться, причаститься. А продукты, которые мы освящаем в корзинах, благословляемых священником для нашей пищи, – это уже второстепенное в празднике. Пасха наша – Христос. Он за нас отдал свою жизнь, он за нас пострадал, он воскрес и тем самым открыл дверь каждому человеку к воскресению", — сказал Драбинко.

А что можно и нельзя "святить" на Пасху

Издание 1+1, приводит такой список продуктов.

Можно:

Паска;

Крашанки и писанки;

Мясные продукты;

Молочные продукты;

Соль;

Хрен.

Что нельзя святить:

спиртные напитки, в частности вино;

деньги;

фрукты и овощи;

сок, сладкая вода;

сладости;

документы и тому подобное.

Напомним, что в ВТО объяснили, почему Украина отмечает Пасху в один день с Россией.