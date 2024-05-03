Водка, колбаса и прочее: обязательно ли святить корзинку с продуктами на Пасху
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Святят крестики, а пищу благословляют
Традиционно на Пасху верующие собирают корзину, с которой идут в церковь. Некоторые кладут в нее, например, колбасу и воду.
Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Телеграфу" под названием "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах", рассказал о том, можно ли это делать.
Прежде всего он отметил, что все эти вещи не святят. Это называется благословение.
"Святят некоторые вещи церковного использования. Можно посвятить крестик, посвятить икону. В случае же с едой мы просто приходим в храм и берем благословения на потребление этих продуктов с окроплением святой водой. Если кто-то верит, что эти пасхальные блюда имеют сакральное значение", — объяснил митрополит.
При этом для самой церкви это не имеет сакрального значения. Его имеет только одна пища — святая Евхаристия.
"И что следовало бы сделать? Посетить храм, исповедоваться, причаститься. А продукты, которые мы освящаем в корзинах, благословляемых священником для нашей пищи, – это уже второстепенное в празднике. Пасха наша – Христос. Он за нас отдал свою жизнь, он за нас пострадал, он воскрес и тем самым открыл дверь каждому человеку к воскресению", — сказал Драбинко.
А что можно и нельзя "святить" на Пасху
Издание 1+1, приводит такой список продуктов.
Можно:
- Паска;
- Крашанки и писанки;
- Мясные продукты;
- Молочные продукты;
- Соль;
- Хрен.
Что нельзя святить:
- спиртные напитки, в частности вино;
- деньги;
- фрукты и овощи;
- сок, сладкая вода;
- сладости;
- документы и тому подобное.
Напомним, что в ВТО объяснили, почему Украина отмечает Пасху в один день с Россией.