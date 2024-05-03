Лікували хвороби або займалися знахарством: ваші предки були ученими людьми, якщо у вас таке прізвище

У вашому роду були ворожки, знахарки або ж учені люди

Українські прізвища можуть розповісти багато про кожного зі своїх носіїв. Раніше це були прізвиська, які чіплялися до людини через її походження або особливості зовнішності. Згодом вони переросли у те, що сьогодні ми називаємо прізвищем і записуємо у паспорт.

"Телеграф" зробив добірку прізвищ, яка допоможе з’ясувати, чи були у вашому роду ворожки, знахарки або ж учені люди, які зналися на лікуванні хвороб. Допомогла нам в цьому робота львівського мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища".

"Лікуванням різних хвороб займалися в Україні переважно жінки. Але прізвища Ворожбит і Ворожко свідчать про те, що й деякі чоловіки мали таку "професію", — пише у своїй книзі Редько.

Поява прізвища Медик залишається огорнута таємницею, адже латинське medicus простому народові не було відоме. Нині в Україні всього 481 людина є носієм цього прізвища.

"Можливо, що перший носій цього прізвиська був ученою людиною і займався вже не знахарством, а якоюсь мірою медициною. Він назвав себе цим іншомовним словом, яке закріпилося за його нащадками як родове прізвище", — пише мовознавець.

Людину, що виривала зуби, на селі могли прозвати Зубар. Згідно з даними порталу "Рідні" нині в Україні 845 носіїв цього прізвища. А також по кілька сотень похідних від нього: Зубарев, Зубарева чи Зубаренко.

Від назви "простого, невченого кінського лікаря" виникло прізвище Коновал з похідними Коноваленко, Коновалець, Коновалюк.

Прізвисько Цирульник або Цирулік означало не лише голяра (перукаря), а й щось подібне фельдшеру. Тобто людину, яка могла і зуби вирвати й щось підлікувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про прізвища, які давали лідерам компанії. Цих людей просто неможливо було не любити.