Лечили болезни или занимались знахарством: ваши предки были учеными людьми, если у вас такая фамилия

В вашем роду были гадалки, знахарки или ученые люди

Украинские фамилии могут многое рассказать о каждом из своих носителей. Раньше это были прозвища, "прилипавшие" к человеку из-за его происхождения или особенности внешности. Впоследствии они переросли в то, что мы называем фамилией и записываем в паспорт.

"Телеграф" сделал подборку фамилий, которая поможет выяснить, были ли в вашем роду гадалки, знахарки или ученые люди, которые разбирались в лечении болезней. Помогла нам в этом работа львовского языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

"Лечением разных болезней занимались в Украине преимущественно женщины. Но фамилии Ворожбит и Ворожко свидетельствуют о том, что и некоторые мужчины имели такую "профессию"", — пишет в своей книге Редько.

Появление фамилии Медик остается объята тайной, ведь латинское medicus простому народу не было известно. Сейчас в Украине всего 481 человек является носителем этой фамилии.

"Возможно, первый носитель этой прозвища был ученым человеком и занимался уже не знахарством, а в какой-то степени медициной. Он назвал себя этим иноязычным словом, которое закрепилось за его потомками как родовая фамилия", — пишет языковед.

Человека, который вырывал зубы, в деревне могли прозвать Зубар. Согласно данным портала "Рідні", сейчас в Украине 845 носителей этой фамилии. А также по несколько сотен производных от нее: Зубарева, Зубарева или Зубаренко.

От названия "простого, неученого конского врача" возникла фамилия Коновал с производными Коноваленко, Коновалец, Коновалюк.

Прозвище Цирюльник или Цирулик означало не только парикмахера, но и нечто подобное фельдшеру. То есть человека, который мог и зубы вырвать и что-нибудь подлечить.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о фамилиях, которые давали лидерам компании. Этих людей просто невозможно было не любить.