Не тільки стрілки: у Міноборони назвали найбільш дефіцитні посади в армії

Відкрито понад 10 тисяч вакансій

Міністерство оборони склало перелік посад в армії, які зараз найбільш потрібні для Сил оборони. Серед них оператори для всіх видів озброєння, бойові медики, механіки, водії.

Уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець розповів про це в етері телемарафону. Він зазначив, що зараз найбільша потреба в укомплектуванні військових частин, які безпосередньо беруть участь у стримуванні ворога.

В переліку Міноборони не лише військові посади, а й штабні. Силам оборони також дуже потрібні спеціалісти у сфері логістики, обслуговування та ремонту.

Бежевець розповів, що зараз армії найбільше потрібні люди на такі посади:

водії;

оператори дронів та інших видів озброєння;

бойові медики;

механіки;

обслуговування артилеристів;

стрілки.

"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", — зауважив Бежевець.

Українці можуть обрати бажану вакансію та приєднатись до Сил оборони саме на вибрану посаду. Це можливо завдяки рекрутингу.

Військові частини вже створили понад 10 тисяч вакансії. У центрах рекрутингу їх менше — близько 2 тисяч. Усі охочі зможуть ознайомитись більш детально з вимогами, звернувшись напряму до роботодавців, або отримавши інформацію у рекрутингових центрах.

Раніше "Телеграф" писав про відкриття центру рекрутингу у Києві. У ньому українці, які бажають приєднатись до Сил оборони, зможуть знайти для себе оптимальний варіант, виходячи з фаху та побажань.