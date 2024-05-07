Не только стрелки: в Минобороны назвали самые дефицитные должности в армии
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Открыто более 10 тысяч вакансий
Министерство обороны составило перечень должностей в армии, которые сейчас наиболее нужны для Сил обороны. В их числе операторы для всех видов вооружения, боевые медики, механики, водители.
Уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал об этом в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас самая большая потребность в укомплектовании воинских частей, непосредственно участвующих в сдерживании врага.
В списке Минобороны не только военные должности, но и штабные. Силам обороны также нужны специалисты в сфере логистики, обслуживания и ремонта.
Бежевец рассказал, что сейчас армии больше всего нужны люди на такие должности:
- водители;
- операторы дронов и других видов вооружения;
- боевые медики;
- механики;
- обслуживание артиллеристов;
- стрелки.
"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", — отметил Бежевец.
Украинцы могут выбрать желаемую вакансию и присоединиться к Силам обороны именно на выбранную должность. Это возможно благодаря рекрутингу.
Военные части уже создали более 10 тысяч вакансий. В центрах рекрутинга их меньше — около 2 тысяч. Все желающие смогут более подробно ознакомиться с требованиями, обратившись напрямую к работодателям, или получив информацию в рекрутинговых центрах.
Ранее "Телеграф" писал об открытии центра рекрутинга в Киеве. В нем украинцы, желающие присоединиться к Силам обороны, смогут найти для себя оптимальный вариант, исходя из специальности и пожеланий.