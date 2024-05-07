Не только стрелки: в Минобороны назвали самые дефицитные должности в армии

Открыто более 10 тысяч вакансий

Министерство обороны составило перечень должностей в армии, которые сейчас наиболее нужны для Сил обороны. В их числе операторы для всех видов вооружения, боевые медики, механики, водители.

Уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал об этом в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас самая большая потребность в укомплектовании воинских частей, непосредственно участвующих в сдерживании врага.

В списке Минобороны не только военные должности, но и штабные. Силам обороны также нужны специалисты в сфере логистики, обслуживания и ремонта.

Бежевец рассказал, что сейчас армии больше всего нужны люди на такие должности:

водители;

операторы дронов и других видов вооружения;

боевые медики;

механики;

обслуживание артиллеристов;

стрелки.

"Отдельный путь сейчас для медиков создан, чтобы человек, имеющий хотя бы базовое медицинское образование, мог в армию зайти именно на должность, предусматривающую медицинскую помощь", — отметил Бежевец.

Украинцы могут выбрать желаемую вакансию и присоединиться к Силам обороны именно на выбранную должность. Это возможно благодаря рекрутингу.

Военные части уже создали более 10 тысяч вакансий. В центрах рекрутинга их меньше — около 2 тысяч. Все желающие смогут более подробно ознакомиться с требованиями, обратившись напрямую к работодателям, или получив информацию в рекрутинговых центрах.

Ранее "Телеграф" писал об открытии центра рекрутинга в Киеве. В нем украинцы, желающие присоединиться к Силам обороны, смогут найти для себя оптимальный вариант, исходя из специальности и пожеланий.