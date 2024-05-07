Искусственный интеллект также не понимает, на какой основе путин является президентом

Сегодня в Кремле состоялась так называемая инаугурация кремлевского диктатора Владимира Путина на пост президента России. Украина призвала цивилизованный мир не признавать его легитимность. говорят о культе царя. Мы решили спросить искусственный интеллект, считает ли он диктатора легитимным.

Часть нейросетей дали довольно нечеткий ответ. К примеру, Gemini от Google вообще отказался отвечать на политические вопросы, а известный всем ChatGPT ударился в философские размышления, мол, с какой точки зрения смотреть.

Однако с ChatGPT мы решили усложнить задачу — попросили его вспомнить, какие шаги в сторону демократии и авторитаризма предпринимал Путин за время своего правления: чтобы ИИ просто сравнил количество негативных и положительных сторон правления главы Кремля.

Из хорошего нейросеть смогла вспомнить лишь экономические реформы начала 2000-х, а о негативной стороне правления Путина искусственному интеллекту известно гораздо больше: ограничение свободы прессы, использование административного ресурса, фальсификация голосов, репрессии против оппозиции, контроль над избирательными комиссиями.

Упрощенный анализ деятельности путина от ChatGPT

"Учитывая это, можно утверждать, что действия Путина как президента имеют значительные авторитарные признаки, которые вредят его легитимности в соответствии с демократическими и международными стандартами", — пишет нейросеть. Далее приводим выводы других ИИ.

Claude AI

"Легитимность избрания Владимира Путина президентом России в 2024 году вызывает серьезные сомнения по нескольким причинам: выборы в России нельзя назвать свободными и честными. Оппозиционные кандидаты и партии подвергаются притеснениям и не имеют равного доступа к СМИ и избирательному процессу. Независимые наблюдатели фиксируют многочисленные нарушения и фальсификации.

Путин находится у власти уже более 20 лет, что противоречит демократическим принципам ротации власти. Конституция РФ была изменена под него, чтобы разрешить баллотироваться на новые сроки. Режим Путина характеризуется авторитаризмом, подавлением оппозиции и гражданского общества, контролем над СМИ. Это несовместимо с подлинной демократией.

Война против Украины, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в Донбассе, вмешательство в выборы других стран подрывают легитимность Путина в глазах международного сообщества. Поэтому с точки зрения демократических стандартов, легитимность Путина как президента очень сомнительна.

Вполне уместно охарактеризовать Путина как "искусственного президента"".

LLaMa от Meta

"В случае с Путиным его президентство было отмечено рядом факторов, подрывающих его легитимность. Прежде всего, удержавшие его у власти выборы широко критиковались как несправедливые и недемократические. Оппозиционные кандидаты были исключены из голосования, а избирательный процесс был омрачен фальсификациями и нарушениями.

Подытоживая, хотя Путина и нарекли президентом, отсутствие уважения его режима к демократическим принципам, правам человека и верховенству права означает, что его президентство нельзя считать легитимным. Его правление базируется на основе репрессий и принуждения, а не на согласии управляемых.

Подытоживая, большинство нейросетей ставят под сомнение легитимность Путина как президента из-за многочисленных нарушений демократических норм и авторитарных практик его режима. Хотя формально он был избран согласно российским законам, эти законы и выборы не соответствуют принципам подлинной демократии и "подогнаны" под самого диктатора, по мнению "искусственных интеллектов".

Напомним, что "Телеграф" спрашивал у военных и политических аналитиков, чего ожидать после инаугурации Путина. Также мы писали о том, что говорят об этом событии в западных СМИ.