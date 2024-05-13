"Киев недостаточно силен": Нуланд рассказала о целях американской стратегии в Украине

Задача Украины решить, какие у нее цели

Украина должна сама решать, каковы ее цели на переговорах с Россией, однако в настоящее время Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться с Москвой. Главная же задача США сделать все, чтобы поправить это. Об этом заявила бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Такое мнение она высказала в интервью российскому изданию "Медузы". По ее словам, цель США помочь Украине начать переговоры с позиции силы.

"Цель американской стратегии сейчас — это так подготовить Киев в военном, экономическом и политическом отношении, чтобы он смог начать договариваться с позиции силы. Чтобы Путин и его военачальники поняли, что это война для них проигрышная — и пора уже прийти к согласию. В своих интересах", — отметила Нуланд.

Она добавила, что сейчас путинский подход к переговорам выглядит так: "Что мое — мое, а что ваше — обсудим".

При этом на уточняющий вопрос означает ли это, что конечная цель американской стратегии больше не включает восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, Нуланд ответила:

"Нет. Все войны кончаются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям. Но прямо сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока — пока Украина не стала достаточно сильной — мы не знаем, что возможно в этом отношении".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что представитель ГУР Вадим Скибицкий уверен, что Украина не может выиграть войну на поле боя, по крайней мере сейчас. Даже изгнание россиян на границы 1991 года не остановят боевые действия, а потому единственный путь для прекращения боевых действий – это прямые переговоры между Украиной и Россией.

Большая проблема заключается в том, что обе стороны пытаются занять наиболее выгодные позиции, с которых уже можно вести переговоры. Потому более-менее содержательные переговоры можно будет ожидать не раньше второй половины 2025 года.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Виктория Нуланд ушла с должности замгоссекретаря США.