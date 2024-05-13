Зеленський провів перестановки у Службі зовнішньої розвідки: що відомо

У березні відомство отримало нового керівника

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі зовнішньої розвідки. Вони стосувалися заступників голови відомства.

Відповідні укази від 13 травня оприлюднені на офіційному сайті глави держави. Так, указом №319/2024 Андрія Алєксєєнка звільнено з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Андрій Алексєєнко працював на різних посадах у системі Міністерства закордонних справ України. 27 листопада 2017 року Алексєєнка указом президента було призначено першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. З 16 березня до 11 червня 2019 року виконував обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки.

Іншим указом №320/2024 Олега Луговського було призначено заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Варто зазначити, що інформації про нього у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України і призначив його секретарем Ради національної безпеки та оборони. Свою посаду він обіймав із червня 2021 року.

Того ж дня глава держави призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. До цього він обіймав посаду заступника начальника ГУР МО України, а також заступника начальника Генерального штабу ЗС України з розвідки.