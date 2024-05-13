Зеленский провел перестановки в Службе внешней разведки: что известно

В марте ведомство получило нового руководителя

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки. Они касались заместителей главы ведомства.

Соответствующие указы от 13 мая опубликованы на официальном сайте главы государства. Так, указом №319/2024 Андрей Алексеенко уволен с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Андрей Алексеенко работал на разных должностях в системе Министерства иностранных дел Украины. 27 ноября 2017 года Алексеенко указом президента был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки. С 16 марта по 11 июня 2019 исполнял обязанности председателя Службы внешней разведки.

Другим указом №320/2024 Олег Луговский был назначен заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Следует отметить, что информации о нем в открытом доступе нет.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки Украины и назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Свой пост он занимал с июня 2021 года.

В тот же день глава государства назначил главой Службы внешней разведки Олега Иващенко. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУР МО Украины, а также заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины по разведке.