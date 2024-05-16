В Одесі через дефіцит електрики вводять графіки відключення: опубліковано черги

Графіки є актуальними для 16 травня, однак можуть бути продовжені

Російські обстріли призвели до виникнення дефіциту електрики в енергомережі, який лише посилився внаслідок похолодання. Через це по всій Україні запровадили графіки відключення світла.

Зокрема, проблеми з енергопостачанням спостерігатимуться і в Одесі. Згідно з повідомленням ДТЕК Одеські енергомережі у Facebook, відключення світла діятимуть протягом 16 травня.

"Згідно з лімітами, 16 травня можливе обмеження споживання електроенергії для побутових клієнтів згідно з графіком стабілізаційних відключень у період з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00. Зауважимо, з 9.00 до 16.00 обмежень не прогнозується", — говориться у повідомленні.

Щоб дізнатися до якої групи належите ви, можна скористатися сайтом ДТЕК, на якому можна дізнатися інформацію про відключення по всій області.

Користуватися ним дуже просто — достатньо ввести назву свого населеного пункту у поле над графіком, а потім повторити ті ж дії для вулиці та номера будинку. Після цього вам покаже, чи діють за вашим графіком обмеження.

Якщо світла немає, а графіки для вас не введені, то там же можна залишити повідомлення для оператора мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"розповідав про те, в який годинник і за якими адресами в Києві не буде світла. Загалом, згідно з даними ДТЕК, у столиці три черги відключень.