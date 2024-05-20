Чого досяг Зеленський за 5 років у президентах? В ОП назвали чотири ключові зміни

Подоляк зазначив, що Україна зараз переживає непрості часи, тому зміни даються важко

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив основні зміни, які відбулися за п’ять років президентства Володимира Зеленського. Водночас він наголосив, що сьогоднішні реалії не дозволяють розвивати безліч напрямків так, як хотілося б.

Про це він повідомив у коментарі "24 каналу". Загалом Михайло Подоляк назвав чотири ключові зміни.

Перше, що вдалося змінити, — зменшити вплив олігархів на державні інституції. Друга зміна – в України з’явився інший рівень суб’єктності у світі.

"Слово України на зовнішніх ринках почуте. Це істотно впливатиме на те, де і ким ми будемо завтра", – сказав Михайло Подоляк.

Ще одна зміна стосується більш тісного контакту з Європою та віддалення від радянського та російського впливу. Йдеться про розмови на міжнародному рівні про те, щоб Україна стала членом економічних та військових союзів. Зокрема, членом Євросоюзу та НАТО.

"Ця війна про точку в радянській історії. Це буде зроблено саме завдяки каденції пана Зеленського", — висловився радник голови ОП.

Також останні п’ять років розпочався і тільки посилюється процес розмежування та самоідентифікації українців. На зовнішньому та внутрішньому рівні все більше людей розуміє, що українці та росіяни не мають нічого спільного.

"Важливо, щоб наші діти не ідентифікували себе з концепцією "руського миру". На перший план виходять історичні та культурні засади, на яких будуватиметься нова українська державність", — наголосив Подоляк.

Він додав, що зміни в Україні ускладнювалися спочатку пандемією коронавірусу та різними обмеженнями, а зараз складний військовий період. Через це важко розвивати саме те, що потрібно Україні, а особливо прозорість інститутів влади.

"Мені здається, що після двох років війни видно, що Україна абсолютно здатна не лише вистояти, а й перебудувати свою державну матрицю", – підсумував Михайло Подоляк.

Також "Телеграф" розповідав, що 20 травня виповнилося рівно п’ять років, як Володимир Зеленський став президентом. Соціолог розповів, що українці думають про його легітимність сьогодні.