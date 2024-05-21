"Панікерів розстрілювали": Наталія Мосейчук знову "підпалила" мережу неоднозначним висловом (відео)

Користувачам мережі порівняння журналістки не сподобалося

Відома українська журналістка та телеведуча Наталія Мосейчук після скандалу з неоднозначним висловом у бік "адвокатів", які дискредитують процес мобілізації, знову привернула увагу мережі. Цього разу вона розповіла про сучасних "панікерів".

Ці слова пролунали у контексті боротьби з поширенням паніки у соцмережах. Її інтерв’ю із психіатром Олегом Чабаном було оприлюднено 18 травня.

За словами Мосейчук, вона моніторила профілі користувачів Tik-Tok, які публікують спікерів, які озвучують клішовані, тезові заяви, спрямовані на поширення паніки.

"Під час Другої світової війни таких людей називали "панікерами" і з ними вступали у взаємозв’язок люди, які були відповідальні за те, що хоча б ці не заважали і кайданами на ногах не були... тобто розстрілювали, одним словом", — сказала вона.

Користувачам мережі здебільшого відреагували на ці слова негативно. Зокрема їм не сподобалося те, що сучасну Україну чомусь порівнюють із Радянським союзом

Втім, знайшлися й ті, хто все звернув увагу на те, що питання Мосейчук не містило заклику до розстрілів панікерів.

Як повідомлялося раніше, "Слуга народу" Сергій Гривко запропонував запровадити в Україні "податок на бездітність", а коли в мережі зчинився скандал, спробував виправдати свій законопроєкт.