"Паникеров расстреливали": Наталья Мосейчук вновь "подожгла" сеть неоднозначным высказыванием (видео)

Пользователям сети сравнение журналистки не понравилось

Известная украинская журналистка и телеведущая Наталья Мосейчук после скандала с неоднозначным высказыванием в сторону "адвокатов", дискредитирующих процесс мобилизации, вновь привлекла внимание сети. На сей раз она рассказала о современных "паникерах".

Эти слова прозвучали в контексте борьбы с распространением паники в соцсетях. Ее интервью с психиатром Олегом Чабаном было обнародовано 18 мая.

По словам Мосейчук, она мониторила профили пользователей Tik-Tok, которые публикуют спикеров, озвучивающих клишированные, тезисные заявления, направленные на распространение паники.

"Во время Второй мировой войны таких людей называли "паникерами" и с ними вступали во взаимосвязь люди, которые были ответственны за то, что хотя бы эти не мешали и оковами на ногах не были…, то есть расстреливали, одним словом", — сказала она.

Пользователям сети в основном отреагировали на эти слова негативно. В частности им не понравилось то, что современную Украину почему-то сравнивают с Советским союзом

Впрочем, нашлись и те, кто все обратил внимание на то, что вопрос Мосейчук не содержал призыва к расстрелам "паникеров".

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" Сергей Гривко предложил ввести в Украине "налог на бездетность", а когда в сети поднялся скандал, попытался оправдать свой законопроект.