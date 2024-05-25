США нібито намагаються затягнути війну між країнами

Посол Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов заявив, що Україна може втратити значні території, якщо США проігнорують пропозиції РФ щодо мирних переговорів. Він вважає, що зараз Білий дім навмисно заявляє про "неготовність" Москви до дипломатичного врегулювання.

Адже, за його словами, російська влада дала все зрозуміти дуже однозначно. Про це Антонов сказав в інтерв’ю журналу Newsweek.

""Саміт світу" по Україні в Швейцарії — це профанація, яка не замінить серйозну дипломатичну та юридичну роботу. <…> Київ втратить значні території, якщо Вашингтон знову проігнорує російські пропозиції щодо мирних переговорів", — сказав Антонов.

Посол РФ акцентував увагу на тому, що російська влада вельми однозначно заявила про свою готовність до мирних переговорів. Але адміністрація США на цей час оголосила про постачання Києву озброєнь на $275 млн. Тобто, на думку Антонова, сигнали американської влади "цілком зрозумілі". Він упевнений, що США нібито намагаються затягнути війну.

Антонов зазначив, що Вашингтон нібито не замислюється про майбутнє відносин із Росією і руйнує їх. Він закликав американську сторону прийняти ситуацію "на землі" та відмовитися від ілюзорних планів завдати Москві стратегічної поразки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі прокоментували статтю іноземного видавництва Reuters, в якій йдеться про те, що президент РФ Володимир Путін готовий до переговорів між Україною та Росією. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, ситуація інша і про переговори не йдеться.