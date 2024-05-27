"Оцей жлобський сільський голос": водій Uklon втратив роботу через скандал з пасажиркою з дитиною

Драйвер міг співпрацювати з декількома сервісами

Водій Uklon потрапив у скандал та втратив роботу через те, що ганебно поставився до пасажирки з дитиною. У своїх відео 19-річний таксист зазначив, що скасував замовлення після того, як прочекав жінку більше чотирьох хвилин на автобусній зупинці, а у телефонній розмові послав її подалі.

Водій також сказав, що голос та мовлення у пасажирки було "жлобське", адже схоже на сільський говір. Про це написав у Telegram український волонтер та блогер Демʼян Ганул.

Сервіс Uklon не залишився осторонь та, пояснивши ситуацію, повідомив, що звільнив таксиста.

"Ми провели перевірку та зʼясували, що такий водій дійсно зареєстрований як драйвер та співпрацює з нашим сервісом. Однак у зазначений день він мав лише два скасовані замовлення, і обидва вони були за іншими адресами та не збігаються з описом та часом згаданої ситуації. Хочемо підкреслити, що така поведінка є абсолютно неприйнятно і не відповідає стандартам нашого сервісу. Тому ми прийняли рішення назавжди припинити з ним співпрацю", — йдеться у повідомленні підтримки Uklon.

Водночас у мережі пишуть, що скандальний водій міг співпрацювати з декількома сервісами надання послуг таксі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві відбулась конфліктна ситуація між пасажиром та водієм таксі Bolt. За словами пасажира, працівник таксі поводив себе не відповідно до українського законодавства.