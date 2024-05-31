Приклад для багатьох: відома українська режисерка вступила до лав ЗСУ

Вона свідомо вибрала цей шлях

Режисерка і драматургиня Олена Апчел приєдналася до Сил оборони, підписавши контракт. Проте дівчина не повідомила, де саме буде служити.

Про своє рішення вона повідомила у Facebook. Вона вважає, що наше покоління має можливість боротися за волю і зберегти відроджене.

"Зараз я просто не уявляю як не стати частиною цього шляху. Хочу лише відповідати своїм цінностям і бути у найтемніші часи поряд з тими, хто десять з половиною років у цій війні", – сказала вона.

Дівчина планує продовжувати волонтерську та соціальну діяльність, наскільки це буде можливо. Також вона поки що не розкриває, де саме буде служити.

"Пишаюся своїми новими побратимами і посестрами. Легко не буде, але я свідомо вибираю цей шлях, бо хочу додому в Крим і на Донеччину, хочу, щоб Харків вистояв, хочу щоб вистояли Дніпро і Запоріжжя, хочу відбудовувати Волноваху і Маріуполь, хочу, щоб всі наші люди в усіх містах були захищені. А для цього треба боротися", – йдеться у дописі.

Олена Апчел — що про неї відомо

37-річна Олена Апчел працювала режисеркою харківського театру "Котелок" (2005-2013), обіймала посаду головної режисерки Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (2017-2019), працювала режисеркою і кураторкою Київського академічного театру "Золоті Ворота" (2019-2020).

З 2019 року ставила спектаклі у польських театрах. Зокрема, вистава, створена у співавторстві з Ольгою Маюцюпою, "Kreszany" була номінована на 28-й Національний конкурс польського сучасного мистецтва.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення чимало українських знаменитостей взяли до рук зброю, зокрема Андрій Хливнюк, Сашко Положинський, Тарас Тополя, Коля Сєрга, Віталій Козловський та інші. Нещодавно телеведучий Орест Дрималовський, який перебуває на передовій, відповів на запитання підписників, чи має він намір проходити службу "у структурах вищого значення".

Раніше "Телеграф" писав, що відомий український письменник Сергій Жадан, який також є фронтменом гурту "Жадан і собаки", оголосив про рішення вступити до лав Збройних сил України. Жадан хоче встати до лав бригади Національної гвардії України "Хартія".