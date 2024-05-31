Пример для многих: известный украинский режиссер вступила в ряды ВСУ

Она сознательно выбрала этот путь

Режиссер и драматургиня Елена Апчел присоединилась к Силам обороны, подписав контракт. Однако девушка не сообщила, где именно будет служить.

О своем решении она сообщила в Facebook. Она считает, что наше поколение имеет возможность бороться за свободу и сохранить возрожденное.

"Сейчас я просто не представляю, как не стать частью этого пути. Хочу только соответствовать своим ценностям и быть в самые темные времена рядом с теми, кто десять с половиной лет в этой войне", – сказала она.

Девушка планирует продолжать волонтерскую и социальную деятельность, насколько это возможно. Также она пока не раскрывает, где именно будет служить.

"Горжусь своими новыми собратьями и сестрами. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и на Донетчину, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу отстраивать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены. А для этого нужно бороться", – говорится в сообщении.

Елена Апчел – что о ней известно

37-летняя Елена Апчел работала режиссером харьковского театра "Котелок" (2005-2013), занимала должность главного режиссера Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки (2017-2019), работала режиссером и куратором в Киевском академическом театре "Золотые Ворота" (2019-2020).

С 2019 г. ставила спектакли в польских театрах. В частности, спектакль, созданный в соавторстве с Ольгой Маюцюпой, "Kreszany" был номинирован на 28-й Национальный конкурс польского современного искусства.

Напомним, после полномасштабного вторжения многие украинские знаменитости взяли в руки оружие, в частности Андрей Хливнюк, Саша Положинский, Тарас Тополя, Коля Серга, Виталий Козловский и другие. Недавно находящийся на передовой телеведущий Орест Дрималовский ответил на вопросы подписчиков, намерен ли он проходить службу "в структурах высшего значения".

Ранее "Телеграф" писал, что известный украинский писатель Сергей Жадан, также фронтмен группы "Жадан и собаки", объявил о решении вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Жадан хочет встать в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".