Пил з Азії досяг Дніпра та області: які ще регіони може зачепити

Експерти взяли проби повітря, щоб перевірити, чи є небезпека від пилу

В Україну прийшов пил із Центральної Азії. Зокрема, на Дніпропетровщині спостерігається запиленість в атмосфері.

Про це повідомили у ГУ "Дпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ". За їхніми даними, пил у повітрі витає ще з 28 травня.

Запилення атмосфери спостерігається як у Дніпрі, так і в області. Фахівці посилили контроль за якістю повітря у регіоні. У період з 28 по 30 травня було взято та досліджено 196 проб повітря у різних районах області. Фахівці хотіли визначити концентрацію недиференційованого пилу.

"Перевищень гранично припустимої концентрації не виявлено. Моніторинг якості повітря триває. Пил не мав серйозної небезпеки через те, що перебував у верхніх шарах атмосфери", — сказано у висновку Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Також пил може накрити південно-східні області, зокрема, Запорізьку, Харківську, Полтавську, Київську та Житомирську. Раніше BBC публікувало карту, на якій видно ймовірне поширення пилу з Азії. Однак на момент виходу публікації обласні центри контролю та профілактики хвороб не повідомляли про запилення повітря.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі "24 каналу" розповіла, що пил не несе серйозної небезпеки. Але порадила людям із захворюваннями дихальних шляхів поберегтися та закривати вікна. Вона попередила, що через пил може змінюватися колір неба у верхніх шарах атмосфери, але шанси це помітити низькі, оскільки пил з Азії менш активний, ніж пил з Сахари.

"Пиловою бурею ми це називати не будемо. В Україні це буде запиленість атмосфери. Ті частки, які до нас долетять, будуть змиватись дощами, подекуди з грозами", — пояснила Наталя Птуха.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 1 квітня Україну накрила піщана буря із Сахари. Синоптики попереджали, що хмари можуть змінювати колір та радили щільно закривати вікна. А українці у різних регіонах спостерігали залишки пилу на автомобілях та інших поверхнях.