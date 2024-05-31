Пыль из Азии достигла Днепра и области: какие еще регионы может зацепить

Эксперты взяли пробы воздуха, чтобы проверить, есть ли опасность от пыли

В Украину пришла пыль из Центральной Азии. В частности, в Днепропетровской области наблюдается запыленность в атмосфере.

Об этом сообщили В ГУ "Дпропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава". По их данным, пыль в воздухе витает еще с 28 мая.

Запыленность атмосферы наблюдается как в Днепре, так и в области. Специалисты усилили контроль за качеством воздуха в регионе. В период с 28 по 30 мая было взято и исследовано 196 проб воздуха в разных районах области. Специалисты хотели определить концентрацию недифференцированной пыли.

"Превышений предельно допустимой концентрации не обнаружено. Мониторинг качества воздуха продолжается. Пыль не несла серьезной опасности из-за того, что находилась в более верхних слоях атмосферы", — сказано в заключении Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Также пыль может накрыть юго-восточные области, в частности Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Киевскую и Житомирскую. Ранее BBC публиковало карту, на которой видно предположительное распространение пыли из Азии. Однако на момент выхода публикации областные центры контроля и профилактики болезней не сообщали о запылении воздуха.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "24 каналу" рассказала, что пыль не несет серьезной опасности. Но посоветовала людям с заболеваниями дыхательных путей поберечься и закрывать окна. Она предупредила, что из-за пыли может изменяться цвет неба в верхних слоях атмосферы, но шансы это заметить низкие, так как пыль из Азии менее активна, чем пыль из Сахары.

"Пылевой бурей мы это называть не будем. В Украине это будет запыленность атмосферы. Те доли, которые до нас долетят, будут смываться дождями, кое-где с грозами", — пояснила Наталья Птуха.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 1 апреля Украину накрыла песчаная буря из Сахары. Синоптики предупреждали, что облака могут менять цвет и советовали плотно закрывать окна. А украинцы в разных регионах наблюдали остатки пыли на автомобилях и других поверхностях.