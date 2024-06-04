"Барс": чому головком ЗСУ Сирський отримав такий позивний

Головкому подобається свій позивний

Головком ЗСУ Олександр Сирський має позивний "Барс". Він закріпився за ним ще з часів початку війни у 2014 році.

Про це пише "Бабель". Там нагадали, що у квітні 2014 року було розпочато АТО. Олександра Сирського одразу відправили на схід – заступником командувача АТО Сергія Попка. Вже за кілька місяців він став першим заступником та очолив штаб.

На той час, коли Сирський був на сході, припали найзапекліші бої. Там за ним і закріпився позивний Барс. Сирський говорив журналістам, що йому подобається цей звір, тому що "не боїться вступати в бій із противником, який більше за вагою і сильніший за нього".

Зазначається, що спочатку назву "Барс" отримала і зведена тактична група, якою командував Олександр Сирський на Дебальцевському плацдармі у лютому 2015 року під час наступу росіян. Він опинився в Дебальцевому 28 січня.

Розібратися в його обстановці туди відправив тодішній начальник Генерального штабу Віктор Муженко, який отримував суперечливі повідомлення зі штабу сектору.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не так із сином Сирського.